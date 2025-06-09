https://ria.ru/20250609/politseyskiy-2021721532.html

В Лос-Анджелесе полицейский ранил репортера резиновой пулей

В Лос-Анджелесе полицейский ранил репортера резиновой пулей - РИА Новости, 09.06.2025

В Лос-Анджелесе полицейский ранил репортера резиновой пулей

Репортер австралийского телеканала 9News, освещавшая уличные протесты, которые уже три дня проходят в Лос-Анджелесе, получила травму от попадания в ногу ниже... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:08:00+03:00

2025-06-09T10:08:00+03:00

2025-06-09T10:34:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021723299_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e989938006283ea176e9a270abaf0a4f.jpg

БАНГКОК, 9 июн - РИА Новости. Репортер австралийского телеканала 9News, освещавшая уличные протесты, которые уже три дня проходят в Лос-Анджелесе, получила травму от попадания в ногу ниже колена резиновой пули, выпущенной одним из американских полицейских, осуществляющих меры контроля толпы.Заявление об этом и видео момента попадания пули размещены на интернет-сайте телеканала."Репортер 9News попала под перекрестный огонь во время хаотичных протестов, охвативших часть Лос-Анджелеса. Корреспондент телеканала в США Лорен Томаси была ранена в ногу резиновой пулей, выпущенной полицейским", - говорится в заявлении.По данным телеканала, это произошло на третий день ожесточенных протестов, вспыхнувших во втором по численности населения городе США в ответ на массовые аресты предполагаемых нелегальных иммигрантов и выведение на улицы города национальной гвардии штата, которое протестующие считают необоснованным.На видео Томаси ведет в кадре репортаж с одной из улиц центра Лос-Анджелеса и вдруг вскрикивает от попадания в левую ногу ниже колена резиновой пули.

https://ria.ru/20250609/foto-2021701163.html

https://ria.ru/20250608/ssha-2021660035.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полицейский ранил резиновой пулей австралийского репортера в ходе протестов в Лос-Анджелесе Американский полицейский ранил резиновой пулей австралийского репортера в ходе протестов в Лос-Анджелесе, передает телеканал 9News. Протесты проходят в этом городе уже 3 дня, они вспыхнули в ответ на массовые аресты предполагаемых нелегальных иммигрантов. 2025-06-09T10:08 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии