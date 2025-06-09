Рейтинг@Mail.ru
В Лос-Анджелесе полицейский ранил репортера резиновой пулей - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 09.06.2025 (обновлено: 10:34 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/politseyskiy-2021721532.html
В Лос-Анджелесе полицейский ранил репортера резиновой пулей
В Лос-Анджелесе полицейский ранил репортера резиновой пулей - РИА Новости, 09.06.2025
В Лос-Анджелесе полицейский ранил репортера резиновой пулей
Репортер австралийского телеканала 9News, освещавшая уличные протесты, которые уже три дня проходят в Лос-Анджелесе, получила травму от попадания в ногу ниже... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:08:00+03:00
2025-06-09T10:34:00+03:00
в мире
лос-анджелес
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021723299_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e989938006283ea176e9a270abaf0a4f.jpg
БАНГКОК, 9 июн - РИА Новости. Репортер австралийского телеканала 9News, освещавшая уличные протесты, которые уже три дня проходят в Лос-Анджелесе, получила травму от попадания в ногу ниже колена резиновой пули, выпущенной одним из американских полицейских, осуществляющих меры контроля толпы.Заявление об этом и видео момента попадания пули размещены на интернет-сайте телеканала."Репортер 9News попала под перекрестный огонь во время хаотичных протестов, охвативших часть Лос-Анджелеса. Корреспондент телеканала в США Лорен Томаси была ранена в ногу резиновой пулей, выпущенной полицейским", - говорится в заявлении.По данным телеканала, это произошло на третий день ожесточенных протестов, вспыхнувших во втором по численности населения городе США в ответ на массовые аресты предполагаемых нелегальных иммигрантов и выведение на улицы города национальной гвардии штата, которое протестующие считают необоснованным.На видео Томаси ведет в кадре репортаж с одной из улиц центра Лос-Анджелеса и вдруг вскрикивает от попадания в левую ногу ниже колена резиновой пули.
https://ria.ru/20250609/foto-2021701163.html
https://ria.ru/20250608/ssha-2021660035.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полицейский ранил резиновой пулей австралийского репортера в ходе протестов в Лос-Анджелесе
Американский полицейский ранил резиновой пулей австралийского репортера в ходе протестов в Лос-Анджелесе, передает телеканал 9News. Протесты проходят в этом городе уже 3 дня, они вспыхнули в ответ на массовые аресты предполагаемых нелегальных иммигрантов.
2025-06-09T10:08
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021723299_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_b634600aed9018ec2b2ec1e92d095dad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
В Лос-Анджелесе полицейский ранил репортера резиновой пулей

В Лос-Анджелесе полицейский ранил австралийского репортера резиновой пулей

Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 9 июн - РИА Новости. Репортер австралийского телеканала 9News, освещавшая уличные протесты, которые уже три дня проходят в Лос-Анджелесе, получила травму от попадания в ногу ниже колена резиновой пули, выпущенной одним из американских полицейских, осуществляющих меры контроля толпы.
Заявление об этом и видео момента попадания пули размещены на интернет-сайте телеканала.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Маск запаниковал после одного фото из Лос-Анджелеса
06:16
"Репортер 9News попала под перекрестный огонь во время хаотичных протестов, охвативших часть Лос-Анджелеса. Корреспондент телеканала в США Лорен Томаси была ранена в ногу резиновой пулей, выпущенной полицейским", - говорится в заявлении.
По данным телеканала, это произошло на третий день ожесточенных протестов, вспыхнувших во втором по численности населения городе США в ответ на массовые аресты предполагаемых нелегальных иммигрантов и выведение на улицы города национальной гвардии штата, которое протестующие считают необоснованным.
На видео Томаси ведет в кадре репортаж с одной из улиц центра Лос-Анджелеса и вдруг вскрикивает от попадания в левую ногу ниже колена резиновой пули.
Протесты против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Глава РФПИ назвал беспорядки в Лос-Анджелесе результатом политики Байдена
Вчера, 19:15
 
В миреЛос-АнджелесПротесты в Калифорнии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала