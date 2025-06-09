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В Ростовской области ожидается жара в 40 градусов
В Ростовской области ожидается жара в 40 градусов - РИА Новости, 09.06.2025
В Ростовской области ожидается жара в 40 градусов
Жара в 40 градусов ожидается во второй половине дня понедельника и вторника на части территории Ростовской области, говорится в штормовом предупреждении ГУМЧС... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:50:00+03:00
2025-06-09T14:50:00+03:00
2025-06-09T14:50:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Жара в 40 градусов ожидается во второй половине дня понедельника и вторника на части территории Ростовской области, говорится в штормовом предупреждении ГУМЧС России по региону. "Сегодня в период 14-17 часов по южной половине, а также во второй половине дня 10 июня по восточной половине Ростовской области ожидается сильная жара 40 градусов", - говорится в сообщении. Во время жары спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор, а также пить больше воды.
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общество, ростовская область, россия, погода
Общество, Ростовская область, Россия, Погода
В Ростовской области ожидается жара в 40 градусов
МЧС: в Ростовской области во второй половине дня ожидается жара в 40 градусов