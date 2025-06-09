https://ria.ru/20250609/pogoda-2021800672.html

В Ростовской области ожидается жара в 40 градусов

В Ростовской области ожидается жара в 40 градусов - РИА Новости, 09.06.2025

В Ростовской области ожидается жара в 40 градусов

Жара в 40 градусов ожидается во второй половине дня понедельника и вторника на части территории Ростовской области, говорится в штормовом предупреждении ГУМЧС... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:50:00+03:00

2025-06-09T14:50:00+03:00

2025-06-09T14:50:00+03:00

общество

ростовская область

россия

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891231521_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_496838dd73836337ec816fc63b4f7ee6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн - РИА Новости. Жара в 40 градусов ожидается во второй половине дня понедельника и вторника на части территории Ростовской области, говорится в штормовом предупреждении ГУМЧС России по региону. "Сегодня в период 14-17 часов по южной половине, а также во второй половине дня 10 июня по восточной половине Ростовской области ожидается сильная жара 40 градусов", - говорится в сообщении. Во время жары спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

https://ria.ru/20250604/zhara-2020836522.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ростовская область, россия, погода