https://ria.ru/20250609/pmef-2021754110.html

Путин рассказал, что будут обсуждать участники ПМЭФ

Путин рассказал, что будут обсуждать участники ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025

Путин рассказал, что будут обсуждать участники ПМЭФ

Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, а также здравоохранения и социальной защиты,... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:07:00+03:00

2025-06-09T12:07:00+03:00

2025-06-09T12:22:00+03:00

владимир путин

россия

пмэф — 2025

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, а также здравоохранения и социальной защиты, отмечается в телеграмме президента России Владимира Путина участникам и организаторам мероприятия, опубликованной на сайте Кремля."Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20250609/vklad-2021754386.html

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, экономика