https://ria.ru/20250609/pmef-2021754110.html
Путин рассказал, что будут обсуждать участники ПМЭФ
Путин рассказал, что будут обсуждать участники ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025
Путин рассказал, что будут обсуждать участники ПМЭФ
Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, а также здравоохранения и социальной защиты,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:07:00+03:00
2025-06-09T12:07:00+03:00
2025-06-09T12:22:00+03:00
владимир путин
россия
пмэф — 2025
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, а также здравоохранения и социальной защиты, отмечается в телеграмме президента России Владимира Путина участникам и организаторам мероприятия, опубликованной на сайте Кремля."Также предстоит обменяться мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20250609/vklad-2021754386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, ПМЭФ — 2025, Экономика
Путин рассказал, что будут обсуждать участники ПМЭФ
Путин: участники ПМЭФ обсудят проблемы демографии и производительности труда