https://ria.ru/20250609/pmef-2021753669.html

Путин: участники ПМЭФ обсудят тенденции развития российской экономики

Путин: участники ПМЭФ обсудят тенденции развития российской экономики - РИА Новости, 09.06.2025

Путин: участники ПМЭФ обсудят тенденции развития российской экономики

Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, дать прогнозы на перспективу, отмечается в телеграмме... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:05:00+03:00

2025-06-09T12:05:00+03:00

2025-06-09T12:14:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Участникам ПМЭФ-2025 предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, дать прогнозы на перспективу, отмечается в телеграмме президента России Владимира Путина участникам и организаторам мероприятия, опубликованной на сайте Кремля."В ходе пленарного заседания, общения в рамках секций и "круглых столов" участникам Форума - политикам, представителям деловых, научных и экспертных кругов из многих стран - предстоит обсудить ключевые тенденции развития российской и глобальной экономики, оценить проблемы и достижения последних лет, дать свои прогнозы на перспективу", - говорится в телеграмме.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250609/vengriya-2021726561.html

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экономика, россия, владимир путин