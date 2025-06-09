Рейтинг@Mail.ru
Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 09.06.2025 (обновлено: 15:38 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/plennye-2021797830.html
Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет
Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет - РИА Новости, 09.06.2025
Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет
Первая группа российских военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:40:00+03:00
2025-06-09T15:38:00+03:00
киев
вооруженные силы украины
украина
москва
владимир мединский
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021809735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47cc35e247968bbe0d1a4c2434b55bf1.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первая группа российских военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны. Сейчас они находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь. После их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности: Срыв Украиной изначальных договоренностей
https://ria.ru/20250609/pozitsiya-2021764790.html
https://ria.ru/20250608/zhurnalist-2021623370.html
киев
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена
Минобороны опубликовало видео с российскими военными, возвращенными из плена в результате обмена
2025-06-09T14:40
true
PT0M14S
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
2025-06-09T14:40
true
PT1M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021809735_318:0:1758:1080_1920x0_80_0_0_cd8c621dc9ca7dafe3eae903c6d38861.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вооруженные силы украины, украина, москва, владимир мединский
Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Москва, Владимир Мединский, Специальная военная операция на Украине

Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первая группа российских военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны.
Сейчас они находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь. После их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Песков предложил посмотреть на развитие украинской позиции по получению тел
12:47
Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Журналист телеканала Аль-Арабия ведет репортаж возле рефрижераторов с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Журналист "Аль-Арабии" оценил намерения России в вопросе обменов с Украиной
Вчера, 13:34

Срыв Украиной изначальных договоренностей

  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
  • На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
  • Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "пленные младше 25 лет", чтобы начать обмен.
  • Представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
  • За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
  • Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаМоскваВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала