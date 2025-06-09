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Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет
Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет - РИА Новости, 09.06.2025
Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет
Первая группа российских военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T14:40:00+03:00
2025-06-09T14:40:00+03:00
2025-06-09T15:38:00+03:00
киев
вооруженные силы украины
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владимир мединский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первая группа российских военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны. Сейчас они находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь. После их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности: Срыв Украиной изначальных договоренностей
https://ria.ru/20250609/pozitsiya-2021764790.html
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Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена
Минобороны опубликовало видео с российскими военными, возвращенными из плена в результате обмена
2025-06-09T14:40
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Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ
2025-06-09T14:40
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