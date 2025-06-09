https://ria.ru/20250609/plennye-2021797830.html

Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет

Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет - РИА Новости, 09.06.2025

Из украинского плена вернули первую группу военных моложе 25 лет

Первая группа российских военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:40:00+03:00

2025-06-09T14:40:00+03:00

2025-06-09T15:38:00+03:00

киев

вооруженные силы украины

украина

москва

владимир мединский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первая группа российских военнопленных моложе 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны. Сейчас они находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь. После их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Взамен передано аналогичное число военнопленных ВСУ. Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности: Срыв Украиной изначальных договоренностей

https://ria.ru/20250609/pozitsiya-2021764790.html

https://ria.ru/20250608/zhurnalist-2021623370.html

киев

украина

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Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена Минобороны опубликовало видео с российскими военными, возвращенными из плена в результате обмена 2025-06-09T14:40 true PT0M14S

Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ 2025-06-09T14:40 true PT1M51S

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киев, вооруженные силы украины, украина, москва, владимир мединский