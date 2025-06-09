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"Досаждать годами": в Британии раскрыли жуткий план против России
"Досаждать годами": в Британии раскрыли жуткий план против России - РИА Новости, 09.06.2025
"Досаждать годами": в Британии раскрыли жуткий план против России
Великобритания планирует прекратить Украину в террористическое государство — такое мнение высказал британский журналист Джонни Миллер в соцсети X. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:16:00+03:00
2025-06-09T02:16:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Великобритания планирует прекратить Украину в террористическое государство — такое мнение высказал британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Теперь британский план — превратить Украину в террористическое государство. Она может досаждать России годами", — написал он.По мнению эксперта, спецслужбы Британии сначала позволяют киевскому режиму устраивать теракты, а потом делают вид, что не имеют к этому отношения."Я не могу не подчеркнуть: МИ-6 — предатели британского народа. <…> Они давно потеряли свою честь", — заключил Миллер.Ранее журналист выразил мнение, что помощь, которую Лондон оказывает Украине, делает Великобританию беднее и еще сильнее подрывает безопасность в стране.В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.Рекомендации касаются вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.
https://ria.ru/20250605/vaydel-2021074357.html
https://ria.ru/20250608/evropa-2021649775.html
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в мире, россия, великобритания, украина
В мире, Россия, Великобритания, Украина
"Досаждать годами": в Британии раскрыли жуткий план против России
Журналист Миллер: Британия превращает Украину в террористическое государство
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Великобритания планирует прекратить Украину в террористическое государство — такое мнение высказал британский журналист Джонни Миллер в соцсети
X.
«
"Теперь британский план — превратить Украину в террористическое государство. Она может досаждать России годами", — написал он.
По мнению эксперта, спецслужбы Британии сначала позволяют киевскому режиму устраивать теракты, а потом делают вид, что не имеют к этому отношения.
"Я не могу не подчеркнуть: МИ-6 — предатели британского народа. <…> Они давно потеряли свою честь", — заключил Миллер.
Ранее журналист выразил мнение, что помощь, которую Лондон
оказывает Украине
, делает Великобританию
беднее и еще сильнее подрывает безопасность в стране.
В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что страна, согласно новой оборонной стратегии, переходит в режим "готовности к войне".
Британское правительство подготовило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 процента ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор опубликовали в 2021-м, после начала украинского конфликта его пересмотрели.
Рекомендации касаются вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе ситуации на Украине, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.
Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 процента от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до трех процентов от ВВП, но пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.
Как писала The Guardian, Великобритания в планирующемся к публикации обзоре стратегической обороны называет угрозу, якобы исходящую от России
, "непосредственной и насущной". При этом, по информации издания, в отчете не будет говориться, что Лондон находится в состоянии войны с Москвой
из-за тех вызовов, которые Россия якобы представляет в киберсфере.