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Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел - РИА Новости, 09.06.2025
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12:47 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/peskov-2021765236.html
Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел
Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел - РИА Новости, 09.06.2025
Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не идет речи о том, чтобы прибегнуть к помощи международных организаций для отправки тел... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:47:00+03:00
2025-06-09T12:47:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не идет речи о том, чтобы прибегнуть к помощи международных организаций для отправки тел военных ВСУ на Украину. "Нет, пока об этом не идет речь, потому что была договоренность на двустороннем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ обратиться к международным организациям для решения проблемы с переправкой на Украину тел погибших военнослужащих.
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россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел

Песков: РФ пока не будет обращаться в международные организации по отправке тел

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не идет речи о том, чтобы прибегнуть к помощи международных организаций для отправки тел военных ВСУ на Украину.
"Нет, пока об этом не идет речь, потому что была договоренность на двустороннем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ обратиться к международным организациям для решения проблемы с переправкой на Украину тел погибших военнослужащих.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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12:47
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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