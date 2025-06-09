https://ria.ru/20250609/peskov-2021765236.html
Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел
Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел - РИА Новости, 09.06.2025
Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не идет речи о том, чтобы прибегнуть к помощи международных организаций для отправки тел... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:47:00+03:00
2025-06-09T12:47:00+03:00
2025-06-09T12:47:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
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в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не идет речи о том, чтобы прибегнуть к помощи международных организаций для отправки тел военных ВСУ на Украину. "Нет, пока об этом не идет речь, потому что была договоренность на двустороннем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ обратиться к международным организациям для решения проблемы с переправкой на Украину тел погибших военнослужащих.
https://ria.ru/20250609/pozitsiya-2021764790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел
Песков: РФ пока не будет обращаться в международные организации по отправке тел