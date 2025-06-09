https://ria.ru/20250609/peskov-2021765236.html

Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел

Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел - РИА Новости, 09.06.2025

Россия не планирует обращаться к международным организациям по отправке тел

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не идет речи о том, чтобы прибегнуть к помощи международных организаций для отправки тел... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:47:00+03:00

2025-06-09T12:47:00+03:00

2025-06-09T12:47:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021608206_0:151:2905:1785_1920x0_80_0_0_6d75f6586ef2db95fd303e6419d91977.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не идет речи о том, чтобы прибегнуть к помощи международных организаций для отправки тел военных ВСУ на Украину. "Нет, пока об этом не идет речь, потому что была договоренность на двустороннем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ обратиться к международным организациям для решения проблемы с переправкой на Украину тел погибших военнослужащих.

https://ria.ru/20250609/pozitsiya-2021764790.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире