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Песков высказался о российском присутствии в Африке
Песков высказался о российском присутствии в Африке - РИА Новости, 09.06.2025
Песков высказался о российском присутствии в Африке
Российское присутствие в Африке развивается по нарастающей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:47:00+03:00
2025-06-09T12:47:00+03:00
2025-06-09T12:47:00+03:00
африка
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российское присутствие в Африке развивается по нарастающей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российское присутствие в Африке развивается по нарастающей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250222/efiopiya-2000817419.html
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африка, россия, дмитрий песков, в мире
Африка, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков высказался о российском присутствии в Африке
Песков: присутствие России в Африке развивается по нарастающей