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Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
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12:45 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/peskov-2021764461.html
Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков
Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков
Позиция премьер-министр Венгрии Виктора Орбана отличается от близорукой позиции большинства стран ЕС, он сторонник диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:45:00+03:00
2025-06-09T12:45:00+03:00
венгрия
россия
виктор орбан
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Позиция премьер-министр Венгрии Виктора Орбана отличается от близорукой позиции большинства стран ЕС, он сторонник диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этим его позиция, конечно, разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран Европейского Союза", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможном посещении Путина Венгрии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает. -0-
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венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков

Песков: позиция Орбана отличается от близорукой позиции большинства стран ЕС

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Позиция премьер-министр Венгрии Виктора Орбана отличается от близорукой позиции большинства стран ЕС, он сторонник диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этим его позиция, конечно, разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран Европейского Союза", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможном посещении Путина Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает. -0-
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Орбан рассказал о сотрудничестве между Венгрией и Словакией
6 июня, 11:07
 
ВенгрияРоссияВиктор ОрбанДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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