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Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков
Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков
Позиция премьер-министр Венгрии Виктора Орбана отличается от близорукой позиции большинства стран ЕС, он сторонник диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:45:00+03:00
2025-06-09T12:45:00+03:00
2025-06-09T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Позиция премьер-министр Венгрии Виктора Орбана отличается от близорукой позиции большинства стран ЕС, он сторонник диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этим его позиция, конечно, разительно отличается от близорукой позиции лидеров большинства стран Европейского Союза", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможном посещении Путина Венгрии. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят как подобает. -0-
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венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз
Позиция Орбана отличается от позиции большинства стран ЕС, заявил Песков
Песков: позиция Орбана отличается от близорукой позиции большинства стран ЕС