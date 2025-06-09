https://ria.ru/20250609/peskov-2021764145.html
Песков прокомментировал объяснения Киева после отказа от обмена пленными
Песков прокомментировал объяснения Киева после отказа от обмена пленными - РИА Новости, 09.06.2025
Песков прокомментировал объяснения Киева после отказа от обмена пленными
Объяснения Украины по поводу несостоявшегося обмена военнопленными и возвращения тел погибших военнослужащих вряд ли можно счесть правдоподобными, заявил... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:44:00+03:00
2025-06-09T12:44:00+03:00
2025-06-09T12:44:00+03:00
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Объяснения Украины по поводу несостоявшегося обмена военнопленными и возвращения тел погибших военнослужащих вряд ли можно счесть правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее. Вряд ли их можно счесть какими-то правдоподобными", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская сторона в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а также по обмену военнопленными. Украинская сторона не подтвердила проведение обмена в субботу и перенесла его на неопределенный срок.
https://ria.ru/20250609/rossija-2021763186.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Песков прокомментировал объяснения Киева после отказа от обмена пленными
Песков назвал объяснения Киевом отказа от обмена пленными неправдоподобными