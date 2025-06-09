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Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
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12:42 09.06.2025 (обновлено: 14:14 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/peskov-2021763033.html
Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков
Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков
Российский флот должен идти в ногу со времени, так как характер боевых действий меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:42:00+03:00
2025-06-09T14:14:00+03:00
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский флот должен идти в ногу со времени, так как характер боевых действий меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Технологии развиваются, вы видите, характер боевых действий существенно меняется. И, конечно, флот должен идти в ногу со временем", - сказал Песков журналистам. -
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков

Песков: российский флот должен идти в ногу со временем

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте
Корвет Стойкий на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корвет "Стойкий" на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский флот должен идти в ногу со времени, так как характер боевых действий меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Технологии развиваются, вы видите, характер боевых действий существенно меняется. И, конечно, флот должен идти в ногу со временем", - сказал Песков журналистам. -
Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера Архангельск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин назвал ВМФ одной из гарантий безопасности России
28 марта, 00:35
 
РоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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