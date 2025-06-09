https://ria.ru/20250609/peskov-2021763033.html

Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков

Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025

Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков

Российский флот должен идти в ногу со времени, так как характер боевых действий меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:42:00+03:00

2025-06-09T12:42:00+03:00

2025-06-09T14:14:00+03:00

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский флот должен идти в ногу со времени, так как характер боевых действий меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Технологии развиваются, вы видите, характер боевых действий существенно меняется. И, конечно, флот должен идти в ногу со временем", - сказал Песков журналистам. -

https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html

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2025

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россия, дмитрий песков, безопасность