https://ria.ru/20250609/peskov-2021763033.html
Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков
Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков
Российский флот должен идти в ногу со времени, так как характер боевых действий меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:42:00+03:00
2025-06-09T12:42:00+03:00
2025-06-09T14:14:00+03:00
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский флот должен идти в ногу со времени, так как характер боевых действий меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Технологии развиваются, вы видите, характер боевых действий существенно меняется. И, конечно, флот должен идти в ногу со временем", - сказал Песков журналистам. -
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
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россия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Российский флот должен идти в ногу со временем, заявил Песков
Песков: российский флот должен идти в ногу со временем