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Песков прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел погибших военных - РИА Новости, 09.06.2025
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12:42 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/peskov-2021762685.html
Песков прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел погибших военных
Песков прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел погибших военных - РИА Новости, 09.06.2025
Песков прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел погибших военных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, отказывается ли Украина от достигнутых с РФ договоренностей по передаче тел... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:42:00+03:00
2025-06-09T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, отказывается ли Украина от достигнутых с РФ договоренностей по передаче тел военнослужащих ВСУ. "Нет, пока об этом не идет речь, потому что была договорённость на двустороннем уровне, и сначала нужно понять, отказывается ли Украина от выполнения этих договоренностей​", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ обратиться к международным организациям для решения проблемы с переправкой в Украине тел погибших военнослужащих. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Песков прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел погибших военных

Песков заявил, что нужно понять, отказывается ли Киев от передачи тел военных

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, отказывается ли Украина от достигнутых с РФ договоренностей по передаче тел военнослужащих ВСУ.
"Нет, пока об этом не идет речь, потому что была договорённость на двустороннем уровне, и сначала нужно понять, отказывается ли Украина от выполнения этих договоренностей​", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ обратиться к международным организациям для решения проблемы с переправкой в Украине тел погибших военнослужащих.
Эшелон с телами погибших украинских военнослужащих в районе обмена - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Эксперт оценил поведение Киева в отношении передачи тел погибших
Вчера, 00:26
Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
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В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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