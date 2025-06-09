https://ria.ru/20250609/peskov-2021762685.html

Песков прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел погибших военных

Песков прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел погибших военных - РИА Новости, 09.06.2025

Песков прокомментировал ситуацию с передачей Украине тел погибших военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, отказывается ли Украина от достигнутых с РФ договоренностей по передаче тел... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:42:00+03:00

2025-06-09T12:42:00+03:00

2025-06-09T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно понять, отказывается ли Украина от достигнутых с РФ договоренностей по передаче тел военнослужащих ВСУ. "Нет, пока об этом не идет речь, потому что была договорённость на двустороннем уровне, и сначала нужно понять, отказывается ли Украина от выполнения этих договоренностей​", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ обратиться к международным организациям для решения проблемы с переправкой в Украине тел погибших военнослужащих. Как сообщил ранее в своем Telegram-канале помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.

https://ria.ru/20250608/peredacha-2021576723.html

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021575588.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир мединский, вооруженные силы украины