Источник: Анкара приложит усилия ради переговоров России и Украины
Анкара продолжит усилия ради переговорного процесса России и Украины
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 9 июн - РИА Новости. Турция будет прикладывать усилия, чтобы переговорный процесс между Россией и Украиной продолжился, турецкая сторона придерживается необходимости того, чтобы стороны разговаривали, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Мы говорили о необходимости того, чтобы стороны продолжали переговоры, чтобы стороны обсуждали, разговаривали. Турция продолжит усилия, чтобы (переговорный) процесс продолжился", - заявил собеседник агентства.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Позднее Мединский заявил, что Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел военнослужащих ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, лично ли Зеленский решил не забирать тела украинских солдат или ему запретили в НАТО.