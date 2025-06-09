NBC: Пентагон не может найти замену уволенным советникам Хегсета
NBC: Пентагон не может найти замену советникам Хегсета, уволенным из-за утечки
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Пентагон мог поспешить с увольнением бывшего старшего советника Дэна Колдуэлла, бывшего заместителя начальника штаба Дэрина Селника и бывшего начальника штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колина Кэрролла на фоне скандала с утечкой секретных данных ранее в этом году, ведомство не может найти новых сотрудников, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Телеканал напоминает, что всех трех чиновников уволили в апреле в связи с скандалом об утечке данных "во время их работы в Пентагоне". Как напоминает телеканал, после статьи газеты New York Times о том, что глава Пентагона Пит Хегсет в марте выкладывал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, глава ведомства в интервью телеканалу Fox News обвинил всех трех советников в утечке секретных данных.
"После того, как не было обнаружено никаких доказательств против бывших помощников и стало все более очевидным, что трое мужчин не виновны в утечке информации, представители администрации начали задаваться вопросом, было ли их увольнение поспешным", - отметили NBC два бывших чиновников и один действующий чиновник администрации Белого дома.
Несколько неназванных чиновников подчеркнули телеканалу, что отчет генерального инспектора Пентагона по поводу утечки данных через мессенджер Signal, который, вероятно, будет завершен в течение нескольких недель, может представить вывод о том, что Хегсет делился секретной информацией в чате Signal.
Согласно NBC, с апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс ищут нового начальника штаба и нескольких высокопоставленных чиновников для "поддержки Хегсета". Как отметили четыре бывших и нынешних чиновников администрации и один сотрудник конгресса США, на данный момент ведомство не нашло подходящих кандидатов. Неназванный чиновник из сферы обороны и источник, знакомый с ситуацией, заявили телеканалу, что как минимум три человека отказались от потенциальных позиций "под Хегсетом".
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.