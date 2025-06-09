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Патрушев заявил о новых провокациях против России на Балтике
Патрушев заявил о новых провокациях против России на Балтике - РИА Новости, 09.06.2025
Патрушев заявил о новых провокациях против России на Балтике
Фиксируются все новые провокации против России на Балтике, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:09:00+03:00
2025-06-09T10:09:00+03:00
2025-06-09T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Фиксируются все новые провокации против России на Балтике, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Морская граница России составляет более 38 тысяч километров и является более протяженной - по сравнению с сухопутной. И на всех участках границы мы сталкиваемся с попытками ее нарушения. Фиксируются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы, не все благополучно, скажем, на Тихом океане", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.
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россия, николай патрушев, в мире
Россия, Николай Патрушев, В мире
Патрушев заявил о новых провокациях против России на Балтике
Патрушев: фиксируются все новые провокации против России на Балтике