https://ria.ru/20250609/patrushev-2021721632.html

Патрушев заявил о новых провокациях против России на Балтике

Патрушев заявил о новых провокациях против России на Балтике - РИА Новости, 09.06.2025

Патрушев заявил о новых провокациях против России на Балтике

Фиксируются все новые провокации против России на Балтике, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:09:00+03:00

2025-06-09T10:09:00+03:00

2025-06-09T10:09:00+03:00

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Фиксируются все новые провокации против России на Балтике, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Морская граница России составляет более 38 тысяч километров и является более протяженной - по сравнению с сухопутной. И на всех участках границы мы сталкиваемся с попытками ее нарушения. Фиксируются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы, не все благополучно, скажем, на Тихом океане", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.

https://ria.ru/20250523/gosduma-2018785393.html

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россия, николай патрушев, в мире