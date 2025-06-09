https://ria.ru/20250609/patrushev-2021721356.html

Патрушев призвал строить корабли, превосходящие флот других государств

Патрушев призвал строить корабли, превосходящие флот других государств - РИА Новости, 09.06.2025

Патрушев призвал строить корабли, превосходящие флот других государств

В России надо строить военные корабли, характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, заявил помощник президента РФ, председатель... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:07:00+03:00

2025-06-09T10:07:00+03:00

2025-06-09T10:07:00+03:00

безопасность

россия

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В России надо строить военные корабли, характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, сообщил Патрушев в интервью aif.ru. "Понятно, что требуется время для модернизации кораблестроительных мощностей, оборудования военно-морских баз и пунктов материально-технического обеспечения, в том числе за пределами нашей страны, чтобы ВМФ России мог успешно выполнять свою глобальную миссию. Но развитие российского флота уже набрало неплохие темпы. И сегодня необходимо проектировать и строить корабли, тактико-технические характеристики которых позволят превзойти флот иностранных государств. В этой связи в Стратегии поставлены задачи, направленные на внедрение инновационных технологий, включая увеличение числа отечественных морских робототехнических комплексов", - сказал Патрушев. По его словам, морская мощь России – "это не только корабли и верфи, это в первую очередь люди и знания". Поэтому далеко вперед должна заглянуть военная наука, а образовательные учреждения - перейти на подготовку морских кадров, чей профессионализм и компетенции позволят решить весь комплекс задач, стоящих перед флотом, добавил Патрушев. "В развитие принятой Стратегии разрабатывается программа кораблестроения до 2050 года. Документ позволит планировать весь жизненный цикл кораблей, определит их количество, тип строящихся кораблей и судов, серийность. Реализация этой программы будет предусмотрена в рамках госпрограммы вооружения и государственного оборонного заказа", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20250523/gosduma-2018785393.html

https://ria.ru/20250527/flot-2019330373.html

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безопасность, россия, николай патрушев, владимир путин