https://ria.ru/20250609/patrushev-2021720903.html

Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, заявил Патрушев

Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.06.2025

Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, заявил Патрушев

Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, об этом говорит анализ обстановки в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T10:05:00+03:00

2025-06-09T10:05:00+03:00

2025-06-09T10:05:00+03:00

россия

николай патрушев

безопасность

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, об этом говорит анализ обстановки в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru. "Анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах, говорит о том, что угрозы нашим морским рубежам будут лишь усиливаться", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706934.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, николай патрушев, безопасность