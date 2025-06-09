https://ria.ru/20250609/patrushev-2021720903.html
Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, заявил Патрушев
Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.06.2025
Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, заявил Патрушев
Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, об этом говорит анализ обстановки в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T10:05:00+03:00
2025-06-09T10:05:00+03:00
2025-06-09T10:05:00+03:00
россия
николай патрушев
безопасность
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, об этом говорит анализ обстановки в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru. "Анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах, говорит о том, что угрозы нашим морским рубежам будут лишь усиливаться", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Угрозы морским рубежам России будут лишь усиливаться, заявил Патрушев
Патрушев: угрозы морским рубежам, согласно обстановке в мире будут усиливаться