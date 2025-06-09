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Патрушев рассказал о стратегии развития ВМФ с учетом СВО - РИА Новости, 09.06.2025
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08:06 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706934.html
Патрушев рассказал о стратегии развития ВМФ с учетом СВО
Патрушев рассказал о стратегии развития ВМФ с учетом СВО - РИА Новости, 09.06.2025
Патрушев рассказал о стратегии развития ВМФ с учетом СВО
В Стратегии развития военно-морского флота России дана оценка его возможностей с учетом опыта специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ,... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:06:00+03:00
2025-06-09T08:06:00+03:00
безопасность
россия
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Стратегии развития военно-морского флота России дана оценка его возможностей с учетом опыта специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил Патрушев в интервью aif.ru. По словам Патрушева, развивать мощный и современный флот невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ. "Поэтому в Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ", - сказал Патрушев. "Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане", - добавил он.
https://ria.ru/20250518/1553534863.html
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безопасность, россия, николай патрушев, владимир путин
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин
Патрушев рассказал о стратегии развития ВМФ с учетом СВО

Патрушев: в Стратегии развития ВМФ дали оценку возможностей с учетом СВО

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Стратегии развития военно-морского флота России дана оценка его возможностей с учетом опыта специальной военной операции, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития ВМФ РФ на период до 2050 года, подобный документ принят впервые в современной истории, сообщил Патрушев в интервью aif.ru.
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День Балтийского флота ВМФ России
18 мая, 14:11
По словам Патрушева, развивать мощный и современный флот невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз и без определения целей и задач, стоящих перед российским ВМФ.
"Поэтому в Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции. Сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ", - сказал Патрушев.
"Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане", - добавил он.
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БезопасностьРоссияНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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