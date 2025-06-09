https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706733.html

Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости, 09.06.2025

Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года, сообщил помощник главы государства, председатель Морской... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T08:02:00+03:00

2025-06-09T08:02:00+03:00

2025-06-09T14:57:00+03:00

безопасность

россия

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Решение о подготовке стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", — сказал Патрушев в интервью aif.ru.Главное:В документе:Патрушев подчеркнул, что принят важный долгосрочный документ, способствующий укреплению военно-морской мощи России.

https://ria.ru/20250424/korabli-2013150955.html

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999973457.html

https://ria.ru/20250411/putin-2010748745.html

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безопасность, россия, николай патрушев, владимир путин