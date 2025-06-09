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Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости, 09.06.2025
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08:02 09.06.2025 (обновлено: 14:57 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706733.html
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года - РИА Новости, 09.06.2025
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года, сообщил помощник главы государства, председатель Морской... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T08:02:00+03:00
2025-06-09T14:57:00+03:00
безопасность
россия
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. &quot;Решение о подготовке стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил&quot;, — сказал Патрушев в интервью aif.ru.Главное:В документе:Патрушев подчеркнул, что принят важный долгосрочный документ, способствующий укреплению военно-морской мощи России.
https://ria.ru/20250424/korabli-2013150955.html
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безопасность, россия, николай патрушев, владимир путин
Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин
Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Патрушев: Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкМалые ракетные корабли 3-го ранга проекта 22800 "Каракурт" и проекта 21631 "Буян-М"
Малые ракетные корабли 3-го ранга проекта 22800 Каракурт и проекта 21631 Буян-М - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«

"Решение о подготовке стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", — сказал Патрушев в интервью aif.ru.

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Главное:
  • такой документ принят впервые в современной истории;
  • развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач;
  • позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются;
  • развивать мощный и современный флот невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в океане, эволюции вызовов и угроз и определения целей и задач, стоящих перед ВМФ.
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В документе:
  • содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятных вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав;
  • дана оценка нынешнего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта СВО;
  • сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи и механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ.
Патрушев подчеркнул, что принят важный долгосрочный документ, способствующий укреплению военно-морской мощи России.
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