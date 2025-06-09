Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
Патрушев: Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
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Малые ракетные корабли 3-го ранга проекта 22800 "Каракурт" и проекта 21631 "Буян-М"
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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"Решение о подготовке стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил", — сказал Патрушев в интервью aif.ru.
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Главное:
- такой документ принят впервые в современной истории;
- развитие мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач;
- позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются;
- развивать мощный и современный флот невозможно без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в океане, эволюции вызовов и угроз и определения целей и задач, стоящих перед ВМФ.
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В документе:
- содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятных вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав;
- дана оценка нынешнего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта СВО;
- сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи и механизмы, направленные на формирование перспективного облика ВМФ.
Патрушев подчеркнул, что принят важный долгосрочный документ, способствующий укреплению военно-морской мощи России.