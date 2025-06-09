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Партия "Будущее Молдовы" поддержала инициативу о единении оппозиции

Партия "Будущее Молдовы" поддержала инициативу о единении оппозиции - РИА Новости, 09.06.2025

Партия "Будущее Молдовы" поддержала инициативу о единении оппозиции

Партия "Будущее Молдовы" поддержала инициативу общенародной платформы "За Молдову" для объединения оппозиционных политических сил ради защиты национального... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T09:34:00+03:00

2025-06-09T09:34:00+03:00

2025-06-09T09:34:00+03:00

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Партия "Будущее Молдовы" поддержала инициативу общенародной платформы "За Молдову" для объединения оппозиционных политических сил ради защиты национального суверенитета, предложив преобразовать ее в "Объединенный избирательный блок", сообщил в понедельник лидер политформирования, экс-премьер Молдавии Василий Тарлев. Ранее платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Ее поддержали Партия социалистов, партия "Сердце Молдовы", а также Партия коммунистов. "Все больше и больше граждан, как, живущих в стране, так и из диаспоры, посылают нам один и тот же сигнал: партиям, которые защищают национальный суверенитет и ценности, надо объединиться. Исходя из этого, мы приветствуем инициативу по созданию платформы "За Молдову" - движения, направленного на объединение всех патриотических сил во благо страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Поясняется, что объединение этих сил необходимо для обеспечения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов и спасения страны. "В то же время это ответ нынешнему правительству, которое пытается расколоть оппозицию, чтобы остаться у власти, продолжая подрывать экономику и демократическое будущее Молдовы. Сегодня, как никогда, необходимо, чтобы эта платформа была преобразована в "Объединенный избирательный блок". Любые колебания или фрагментация оппозиции служат лишь интересам нынешней власти, которая использует раскол для укрепления своего контроля и правления путем разделения", - отмечается в сообщении. Парламентские выборы в Молдавии должны пройти 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250607/gagauzija-2021537214.html

https://ria.ru/20250504/moldaviya-2014903324.html

https://ria.ru/20250606/moldaviya-2021441568.html

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Варвара Скокшина

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