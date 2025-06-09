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Российский бюджет получит незапланированные доходы - РИА Новости, 09.06.2025
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11:17 09.06.2025 (обновлено: 12:36 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/palata-2021739481.html
Российский бюджет получит незапланированные доходы
Российский бюджет получит незапланированные доходы - РИА Новости, 09.06.2025
Российский бюджет получит незапланированные доходы
Российский бюджет получит 163,4 миллиарда рублей незапланированных доходов, говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к закону о бюджете на... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:17:00+03:00
2025-06-09T12:36:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российский бюджет получит 163,4 миллиарда рублей незапланированных доходов, говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к закону о бюджете на 2025-2027 годы. Из них:Госдума в конце мая приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Второе чтение планируется 10 июня, третье — 11 июня. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны. Согласно законопроекту:Изначально законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026-м до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году — до 43,154 триллиона; расходов — до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026-м ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году — 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021322122.html
https://ria.ru/20250530/siluanovyj-2019989575.html
https://ria.ru/20250320/stavka-2006223747.html
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экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Российский бюджет получит незапланированные доходы

Российский бюджет получит 163,4 млрд рублей ранее не прогнозируемых доходов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российский бюджет получит 163,4 миллиарда рублей незапланированных доходов, говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к закону о бюджете на 2025-2027 годы.
Из них:
  • доходы от перечисления части прибыли ЦБ — 149,7 миллиарда рублей;
  • налог на доходы физлиц в части определенных сумм налога — пять миллиардов рублей;
  • отдельных административных штрафов — 5,3 миллиарда рублей.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
ЦБ заявил о замедлении роста внутреннего спроса в экономике
6 июня, 14:05
Госдума в конце мая приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Второе чтение планируется 10 июня, третье — 11 июня. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны.
Согласно законопроекту:
  • дефицит федбюджета в 2025 году увеличится до 3,8 триллиона рублей (1,7% ВВП);
  • доходы снизятся до 38,506 триллиона рублей;
  • расходы увеличатся до 42,298 триллиона рублей;
  • ожидаемые нефтегазовые доходы — 8,317 триллиона рублей;
  • ненефтегазовые вырастут до 30,189 триллиона рублей.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Силуанов заявил о снижении доли нефтегазовых доходов бюджета
30 мая, 15:10
Изначально законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026-м до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году — до 43,154 триллиона; расходов — до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно.
Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026-м ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году — 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Счетная палата оценит влияние ключевой ставки ЦБ на экономику
20 марта, 15:22
 
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