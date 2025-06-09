https://ria.ru/20250609/palata-2021739481.html

Российский бюджет получит незапланированные доходы

Российский бюджет получит незапланированные доходы - РИА Новости, 09.06.2025

Российский бюджет получит незапланированные доходы

Российский бюджет получит 163,4 миллиарда рублей незапланированных доходов, говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к закону о бюджете на... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:17:00+03:00

2025-06-09T11:17:00+03:00

2025-06-09T12:36:00+03:00

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российский бюджет получит 163,4 миллиарда рублей незапланированных доходов, говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к закону о бюджете на 2025-2027 годы. Из них:Госдума в конце мая приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 миллиардов рублей. Второе чтение планируется 10 июня, третье — 11 июня. При этом показатели на 2026-2027 годы не меняются. Приоритеты бюджета также сохраняются, включая соцподдержку граждан и финансовое обеспечение обороны и безопасности страны. Согласно законопроекту:Изначально законом о бюджете утверждались доходы в 2025 году в размере 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026-м до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году — до 43,154 триллиона; расходов — до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2025 году планировался 0,5% ВВП, в 2026-м ожидается 0,9% ВВП, в 2027 году — 1,1% ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.

https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021322122.html

https://ria.ru/20250530/siluanovyj-2019989575.html

https://ria.ru/20250320/stavka-2006223747.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, госдума рф