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ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишет Pais - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:44 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/pais-2021718395.html
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишет Pais
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишет Pais - РИА Новости, 09.06.2025
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишет Pais
ВСУ используют жилые дома под производство ударных беспилотников, в том числе дальнобойных, пишет газета Pais, чей корреспондент побывал в одной из таких... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:44:00+03:00
2025-06-09T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ используют жилые дома под производство ударных беспилотников, в том числе дальнобойных, пишет газета Pais, чей корреспондент побывал в одной из таких "мастерских". "Обычный дом в обычном городе ... стал центром переделки беспилотников для нанесения ударов ... Подобные объекты появляются как грибы после дождя", - говорится в сообщении издания. Как пишет Pais, проект впервые был представлен Владимиру Зеленскому в феврале. По данным издания, в подобные дома поставляют беспилотники как от украинских, так и от частных лиц. Как правило речь идет о гражданских БПЛА, которые потом переделывают и оснащают под ударные. По словам украинских военных, мастерская также занимается переделкой более крупных беспилотников, которые могут преодолевать большие расстояния и переносить больший вес. Силы РФ неоднократно фиксировали размещения пехоты, техники и других военных объектов ВСУ в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры в зоне спецоперации. Также сообщалось, что украинские войска намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами в жилых домах.
https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html
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россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишет Pais

Pais: ВСУ используют жилые дома под производство БПЛА, в том числе дальнобойных

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ используют жилые дома под производство ударных беспилотников, в том числе дальнобойных, пишет газета Pais, чей корреспондент побывал в одной из таких "мастерских".
"Обычный дом в обычном городе ... стал центром переделки беспилотников для нанесения ударов ... Подобные объекты появляются как грибы после дождя", - говорится в сообщении издания.
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Как пишет Pais, проект впервые был представлен Владимиру Зеленскому в феврале. По данным издания, в подобные дома поставляют беспилотники как от украинских, так и от частных лиц. Как правило речь идет о гражданских БПЛА, которые потом переделывают и оснащают под ударные.
По словам украинских военных, мастерская также занимается переделкой более крупных беспилотников, которые могут преодолевать большие расстояния и переносить больший вес.
Силы РФ неоднократно фиксировали размещения пехоты, техники и других военных объектов ВСУ в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры в зоне спецоперации. Также сообщалось, что украинские войска намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами в жилых домах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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