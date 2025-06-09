https://ria.ru/20250609/pais-2021718395.html
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишет Pais
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишет Pais - РИА Новости, 09.06.2025
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишет Pais
ВСУ используют жилые дома под производство ударных беспилотников, в том числе дальнобойных, пишет газета Pais, чей корреспондент побывал в одной из таких... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:44:00+03:00
2025-06-09T09:44:00+03:00
2025-06-09T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. ВСУ используют жилые дома под производство ударных беспилотников, в том числе дальнобойных, пишет газета Pais, чей корреспондент побывал в одной из таких "мастерских". "Обычный дом в обычном городе ... стал центром переделки беспилотников для нанесения ударов ... Подобные объекты появляются как грибы после дождя", - говорится в сообщении издания. Как пишет Pais, проект впервые был представлен Владимиру Зеленскому в феврале. По данным издания, в подобные дома поставляют беспилотники как от украинских, так и от частных лиц. Как правило речь идет о гражданских БПЛА, которые потом переделывают и оснащают под ударные. По словам украинских военных, мастерская также занимается переделкой более крупных беспилотников, которые могут преодолевать большие расстояния и переносить больший вес. Силы РФ неоднократно фиксировали размещения пехоты, техники и других военных объектов ВСУ в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры в зоне спецоперации. Также сообщалось, что украинские войска намеренно размещают склады с оружием и боеприпасами в жилых домах.
https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют жилые дома под производство ударных БПЛА, пишет Pais
Pais: ВСУ используют жилые дома под производство БПЛА, в том числе дальнобойных