https://ria.ru/20250609/ovz-2021800958.html

Фестиваль в Московской области объединил более трех тысяч детей с ОВЗ

Фестиваль в Московской области объединил более трех тысяч детей с ОВЗ - РИА Новости, 09.06.2025

Фестиваль в Московской области объединил более трех тысяч детей с ОВЗ

Более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приняли участие в международном фестивале "Мир без границ" в Подмосковье, сообщает пресс-служба РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T14:51:00+03:00

2025-06-09T14:51:00+03:00

2025-06-09T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приняли участие в международном фестивале "Мир без границ" в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Мероприятие, которое учредила ассоциация родителей детей с инвалидностью Московской области, ежегодно проходит при поддержке губернатора региона, а также уполномоченного при президенте России по правам ребенка и Россотрудничества. Каждый раз фестиваль проводится в новом городе и имеет свою тематику. В 2025 году его организация тесно связана с задачами национального проекта "Молодежь и дети" и посвящена 80-летию Великой Победы. Девиз этого года — "Они все вместе шли в одном строю". "Международный фестиваль творчества стал уже настоящей традицией и большим детским праздником. В этом году он объединил 3 тысячи детей-инвалидов и гостей, в том числе из Абхазии, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана. Всегда важно поддерживать мечты детей, давать им возможность проявить себя. Участие — это шаг вперед и уже большая победа!" — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. На мероприятии дети с ОВЗ демонстрируют свое мастерство, идеи и фантазии. Фестиваль не раз становился лауреатом премии губернатора Московской области. Сегодня он входит в топ-100 социальных проектов России. За все годы в нем приняли участие уже около 30 тысяч человек. "Фестиваль проводится уже в 15-й раз. “Мир без границ” как нельзя лучше соответствует своему названию, объединяя тысячи детей и подростков с ограниченными физическими возможностями не только со всех регионов России, но и с ближнего зарубежья", — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Она добавила, что появляются новые номинации, дающие возможность проявить себя, например, в пении, танцах, чтении стихов. И дети делают это с большим энтузиазмом. Также Швелидзе поблагодарила пришедших за участие и поздравила не только победителей, но и всех приславших заявки в этом году. Министр призвала их продолжать быть творческими, любознательными, активными, знакомиться, общаться, дружить и служить примером для сверстников. На фестивале подвели итоги конкурса, который проходил в номинациях: "Видеоролик", "Декоративно-прикладное творчество", "Чтение стихотворения и прозы", "Компьютерный коллаж", "Музыкальное творчество", "Хореография", "Изобразительное искусство". Было прислано более 1 тысячи творческих работ. "Благодаря тому, что с первых дней фестиваль поддерживает губернатор и его команда, он становится все масштабнее и лучше. Мы неоднократно становились лауреатами премии губернатора, получаем так же грантовую поддержку, организационную и информационную, — рассказала председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова. Она добавила, что конкурс "Мир без границ" проходит в онлайн-формате, и свои работы на сайт присылают дети как из России, так и из-за рубежа. Глава ассоциации напомнила, что номинации разнообразны и постоянно расширяются. Например, после многочисленных запросов о размещении коллажей была введена отдельная номинация. Так появилось направление "Видеоролики". Орлова добавила, что изначальное название фестиваля "Мир без границ" подразумевало преодоление физических барьеров, но сейчас его смысл расширился до географических границ, так как люди открыты, готовы к приездам и дружбе. Лауреатами фестиваля стали дети из разных регионов России, в том числе из ДНР и ЛНР, а также из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана. К ним в этом году присоединились участники из Узбекистана и Абхазии. Победители конкурса получили возможность выступить на гала-концерте, который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе. Также на фестивале прошли конкурсы и мастер-классы, направленные на раскрытие художественных талантов детей с ограниченными возможностями здоровья. Организации, работающие в сфере поддержки детей с особыми потребностями, смогли обменяться опытом.После завершения участники из разных регионов Российской Федерации и зарубежных стран возложили цветы на Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021759389.html

https://ria.ru/20250609/podmoskove-2021739367.html

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московская область (подмосковье), россия, людмила болатаева, мир без границ