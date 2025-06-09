Рейтинг@Mail.ru
Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 09.06.2025 (обновлено: 12:45 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/orban-2021764302.html
Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков
Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:44:00+03:00
2025-06-09T12:45:00+03:00
венгрия
россия
виктор орбан
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152883/30/1528833035_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_416f48068ab9c7cf2880d031ed6e0bd4.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Премьер-министр Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможном посещении президентом РФ Венгрии. Ранее Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что, если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.
https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152883/30/1528833035_133:0:2853:2040_1920x0_80_0_0_68b714e19a5ec63fc94c8b7272b8997c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков

Песков назвал Орбана сторонником решения сложных проблем путем диалога

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Премьер-министр Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможном посещении президентом РФ Венгрии.
Ранее Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что, если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Орбан ответил на очередные оскорбления Зеленского
20 декабря 2024, 10:49
 
ВенгрияРоссияВиктор ОрбанДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала