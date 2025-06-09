https://ria.ru/20250609/orban-2021764302.html

Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков

Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025

Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:44:00+03:00

2025-06-09T12:44:00+03:00

2025-06-09T12:45:00+03:00

венгрия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Премьер-министр Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможном посещении президентом РФ Венгрии. Ранее Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что, если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.

https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html

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венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, в мире