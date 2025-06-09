https://ria.ru/20250609/orban-2021764302.html
Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков
Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:44:00+03:00
2025-06-09T12:44:00+03:00
2025-06-09T12:45:00+03:00
венгрия
россия
виктор орбан
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152883/30/1528833035_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_416f48068ab9c7cf2880d031ed6e0bd4.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда был и остается сторонником решения сложных проблем путем диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Премьер-министр Орбан всегда был и остается убежденным сторонником решения самых сложных проблем путем диалога", - сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможном посещении президентом РФ Венгрии. Ранее Орбан в эфире телеканала LCI заявил, что, если президент России Владимир Путин приедет в Венгрию, он будет принят, как подобает.
https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152883/30/1528833035_133:0:2853:2040_1920x0_80_0_0_68b714e19a5ec63fc94c8b7272b8997c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Орбан всегда был и остается сторонником диалога, заявил Песков
Песков назвал Орбана сторонником решения сложных проблем путем диалога