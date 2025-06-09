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"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России - РИА Новости, 09.06.2025
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12:13 09.06.2025 (обновлено: 12:15 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/orban-2021755137.html
"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России
"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России - РИА Новости, 09.06.2025
"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России
Страны Европы должны быть сильными, чтобы вести переговоры с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:13:00+03:00
2025-06-09T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Страны Европы должны быть сильными, чтобы вести переговоры с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI."К сожалению, сейчас мы слабы, поэтому нам нужны американцы. Но в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее", — призвал политик.В понедельник президент Эстонии Алар Карис заявлял, что его стране после завершения конфликта на Украине придется восстанавливать отношения с Россией.Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Глава государства Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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в мире, россия, европа, москва, алар карис, виктор орбан, нато, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Москва, Алар Карис, Виктор Орбан, НАТО, Владимир Путин
"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России

Орбан: Европа должна быть сильной, чтобы вести переговоры с Россией

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Страны Европы должны быть сильными, чтобы вести переговоры с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI.
«
"К сожалению, сейчас мы слабы, поэтому нам нужны американцы. Но в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее", — призвал политик.
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В понедельник президент Эстонии Алар Карис заявлял, что его стране после завершения конфликта на Украине придется восстанавливать отношения с Россией.
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава государства Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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В миреРоссияЕвропаМоскваАлар КарисВиктор ОрбанНАТОВладимир Путин
 
 
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