https://ria.ru/20250609/orban-2021755137.html

"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России

"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России - РИА Новости, 09.06.2025

"Стать сильнее". Орбан призвал к радикальным мерам из-за России

Страны Европы должны быть сильными, чтобы вести переговоры с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:13:00+03:00

2025-06-09T12:13:00+03:00

2025-06-09T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Страны Европы должны быть сильными, чтобы вести переговоры с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала LCI."К сожалению, сейчас мы слабы, поэтому нам нужны американцы. Но в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее", — призвал политик.В понедельник президент Эстонии Алар Карис заявлял, что его стране после завершения конфликта на Украине придется восстанавливать отношения с Россией.Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Глава государства Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250609/mwm-2021714915.html

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в мире, россия, европа, москва, алар карис, виктор орбан, нато, владимир путин