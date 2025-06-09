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Генсек ОПЕК примет участие в деловой программе ПМЭФ
Генсек ОПЕК примет участие в деловой программе ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2025
Генсек ОПЕК примет участие в деловой программе ПМЭФ
Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлен в качестве участника в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:19:00+03:00
2025-06-09T11:19:00+03:00
2025-06-09T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлен в качестве участника в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из материалов фонда "Росконгресс". Так, согласно обновленной программе форума, генсек ОПЕК выступит в рамках сессий "Мировой рынок ТЭК в поисках баланса между интересами производителей и потребителей" и "Капитал энергетического сектора: поиск эффективных решений для развивающихся стран". Пока участниками первой сессии также заявлены вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамед Аркаб и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В рамках второй сессии с участием генсека ОПЕК ожидаются замминистра энергетики РФ Роман Маршавин, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, гендиректор Российского энергетического агентства Минэнерго РФ Алексей Кулапин, почетный директор торгово-промышленной палаты БРИКС Алок Кумар, гендиректор центра международных и сравнительно-правовых исследований Юлия Муллина. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250606/dialog-2021265596.html
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экономика, россия, алжир (провинция), венгрия, александр новак, петер сийярто, андрей слепнев, опек, евразийская экономическая комиссия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Экономика, Россия, Алжир (провинция), Венгрия, Александр Новак, Петер Сийярто, Андрей Слепнев, ОПЕК, Евразийская экономическая комиссия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ПМЭФ — 2025, В мире
Генсек ОПЕК примет участие в деловой программе ПМЭФ
Генсек ОПЕК аль-Гайс заявлен в качестве участника деловой программы ПМЭФ-2025