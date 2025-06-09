https://ria.ru/20250609/opasnost-2021889407.html

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.06.2025

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:13:00+03:00

2025-06-09T21:13:00+03:00

2025-06-09T21:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории Краснодарского края объявлен сигнал "Ракетная опасность", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в помещении без стекол, в углублении или за бетонной конструкцией.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

краснодарский край

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)