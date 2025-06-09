https://ria.ru/20250609/opasnost-2021702207.html

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025

В Орловской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Орловской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:29:00+03:00

2025-06-09T06:29:00+03:00

2025-06-09T06:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Орловской области, сообщается в приложении МЧС РФ. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 0.42 мск, ее отменили в 6.08 мск. "Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250609/opasnost-2021702091.html

орловская область

россия

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2025

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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)