https://ria.ru/20250609/opasnost-2021690547.html

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:13:00+03:00

2025-06-09T02:13:00+03:00

2025-06-09T02:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250609/opasnost-2021690443.html

самарская область

россия

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2025

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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)