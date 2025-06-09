https://ria.ru/20250609/opasnost-2021690547.html
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:13:00+03:00
2025-06-09T02:13:00+03:00
2025-06-09T02:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250609/opasnost-2021690443.html
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самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА