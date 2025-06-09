https://ria.ru/20250609/opasnost-2021690182.html

В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025

В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:05:00+03:00

2025-06-09T02:05:00+03:00

2025-06-09T02:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

тамбовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Тамбовская область... Внимание!!! Воздушная тревога - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!" - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20250609/opasnost-2021689917.html

тамбовская область

россия

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2025

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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)