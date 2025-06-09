https://ria.ru/20250609/opasnost-2021690182.html
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.06.2025
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:05:00+03:00
2025-06-09T02:05:00+03:00
2025-06-09T02:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Тамбовская область... Внимание!!! Воздушная тревога - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие!" - говорится в сообщении министерства.
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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА