Рейтинг@Mail.ru
ООН предупредила о риске остановки гумпомощи в Газе - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/oon-2021887326.html
ООН предупредила о риске остановки гумпомощи в Газе
ООН предупредила о риске остановки гумпомощи в Газе - РИА Новости, 09.06.2025
ООН предупредила о риске остановки гумпомощи в Газе
Организация Объединенных Наций предупреждает, что если проблема доступа к запасам топлива в Газе не будет решена, то это поставит под угрозу усилия по оказанию... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:00:00+03:00
2025-06-09T21:00:00+03:00
в мире
израиль
фархан хак
биньямин нетаньяху
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_0:313:3072:2040_1920x0_80_0_0_6712a5a78e859ba9c7b62fbff684011d.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Организация Объединенных Наций предупреждает, что если проблема доступа к запасам топлива в Газе не будет решена, то это поставит под угрозу усилия по оказанию гуманитарной помощи, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак. "Запасы топлива в Газе находятся на критически низком уровне, что создает дополнительную нагрузку на жизненно важные службы и гуманитарные операции. В минувшие выходные на севере Газы было разграблено около 260 000 литров топлива. До этого ООН неоднократно пыталась получить доступ к этим запасам, чтобы вывезти их, однако израильские власти воспрепятстовали этим попыткам... ООН предупреждает: если в ближайшие дни не будет найдено решение, вся гуманитарная операция может быть остановлена, поскольку действия израильских властей препятствуют ее продолжению", - сказал Хак журналистам. В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250609/kats-2021717343.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019850608_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_e52fc536b0b3c252b5be8d54da7bda65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, фархан хак, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Фархан Хак, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ООН предупредила о риске остановки гумпомощи в Газе

ООН: отсутствие решения проблемы с топливом в Газе поставит под угрозу гумпомощь

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Организация Объединенных Наций предупреждает, что если проблема доступа к запасам топлива в Газе не будет решена, то это поставит под угрозу усилия по оказанию гуманитарной помощи, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.
"Запасы топлива в Газе находятся на критически низком уровне, что создает дополнительную нагрузку на жизненно важные службы и гуманитарные операции. В минувшие выходные на севере Газы было разграблено около 260 000 литров топлива. До этого ООН неоднократно пыталась получить доступ к этим запасам, чтобы вывезти их, однако израильские власти воспрепятстовали этим попыткам... ООН предупреждает: если в ближайшие дни не будет найдено решение, вся гуманитарная операция может быть остановлена, поскольку действия израильских властей препятствуют ее продолжению", - сказал Хак журналистам.
В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью.
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Кац поручил показать Тунберг кадры с нападением ХАМАС на Израиль
Вчера, 09:37
 
В миреИзраильФархан ХакБиньямин НетаньяхуООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала