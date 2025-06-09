ООН предупредила о риске остановки гумпомощи в Газе
ООН: отсутствие решения проблемы с топливом в Газе поставит под угрозу гумпомощь
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы в центре раздачи гуманитарной помощи в Рафахе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Организация Объединенных Наций предупреждает, что если проблема доступа к запасам топлива в Газе не будет решена, то это поставит под угрозу усилия по оказанию гуманитарной помощи, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.
"Запасы топлива в Газе находятся на критически низком уровне, что создает дополнительную нагрузку на жизненно важные службы и гуманитарные операции. В минувшие выходные на севере Газы было разграблено около 260 000 литров топлива. До этого ООН неоднократно пыталась получить доступ к этим запасам, чтобы вывезти их, однако израильские власти воспрепятстовали этим попыткам... ООН предупреждает: если в ближайшие дни не будет найдено решение, вся гуманитарная операция может быть остановлена, поскольку действия израильских властей препятствуют ее продолжению", - сказал Хак журналистам.
В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью.