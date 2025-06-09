https://ria.ru/20250609/oon-2021887326.html

ООН предупредила о риске остановки гумпомощи в Газе

ООН предупредила о риске остановки гумпомощи в Газе - РИА Новости, 09.06.2025

ООН предупредила о риске остановки гумпомощи в Газе

Организация Объединенных Наций предупреждает, что если проблема доступа к запасам топлива в Газе не будет решена, то это поставит под угрозу усилия по оказанию... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:00:00+03:00

2025-06-09T21:00:00+03:00

2025-06-09T21:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Организация Объединенных Наций предупреждает, что если проблема доступа к запасам топлива в Газе не будет решена, то это поставит под угрозу усилия по оказанию гуманитарной помощи, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак. "Запасы топлива в Газе находятся на критически низком уровне, что создает дополнительную нагрузку на жизненно важные службы и гуманитарные операции. В минувшие выходные на севере Газы было разграблено около 260 000 литров топлива. До этого ООН неоднократно пыталась получить доступ к этим запасам, чтобы вывезти их, однако израильские власти воспрепятстовали этим попыткам... ООН предупреждает: если в ближайшие дни не будет найдено решение, вся гуманитарная операция может быть остановлена, поскольку действия израильских властей препятствуют ее продолжению", - сказал Хак журналистам. В ночь на 18 марта 2025 года Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд на его территорию грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250609/kats-2021717343.html

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в мире, израиль, фархан хак, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году