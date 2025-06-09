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Лавров предложил перевести ООН в Сочи - РИА Новости, 09.06.2025
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15:13 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/oon-2021808232.html
Лавров предложил перевести ООН в Сочи
Лавров предложил перевести ООН в Сочи - РИА Новости, 09.06.2025
Лавров предложил перевести ООН в Сочи
Лучше всего было бы перевести ООН в Сочи, как это всерьез предлагал еще лидер СССР Иосиф Сталин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:13:00+03:00
2025-06-09T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лучше всего было бы перевести ООН в Сочи, как это всерьез предлагал еще лидер СССР Иосиф Сталин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу (президенту США Франклину - ред.) Рузвельту - сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхеттен", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050. При этом министр отметил, что сейчас сделать нереально. "Все эти структуры глубоко пустили свои корни. Причем не только физически, в виде зданий, собственности. Но и в виде персонала. тем более после того, как были введены постоянные контракты, персонал купил себе квартиры, дома. Если сейчас вдруг перевести (ООН в другое место - ред.), то это будет такое перемещение народов - страшно даже себе представить", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250609/ssha-2021689336.html
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в мире, сочи, ссср, россия, сергей лавров, иосиф сталин (джугашвили), оон
В мире, Сочи, СССР, Россия, Сергей Лавров, Иосиф Сталин (Джугашвили), ООН
Лавров предложил перевести ООН в Сочи

Лавров: лучше всего было бы перевести ООН в Сочи, как это предлагал Сталин

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПолицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лучше всего было бы перевести ООН в Сочи, как это всерьез предлагал еще лидер СССР Иосиф Сталин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу (президенту США Франклину - ред.) Рузвельту - сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхеттен", - заявил Лавров, выступая на Форуме будущего 2050.
При этом министр отметил, что сейчас сделать нереально.
"Все эти структуры глубоко пустили свои корни. Причем не только физически, в виде зданий, собственности. Но и в виде персонала. тем более после того, как были введены постоянные контракты, персонал купил себе квартиры, дома. Если сейчас вдруг перевести (ООН в другое место - ред.), то это будет такое перемещение народов - страшно даже себе представить", - отметил Лавров.
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В миреСочиСССРРоссияСергей ЛавровИосиф Сталин (Джугашвили)ООН
 
 
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