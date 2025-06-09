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Губернатор Хоценко проинспектировал стройку школы в Омске - РИА Новости, 09.06.2025
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Омская область
 
11:09 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/omsk-2021737737.html
Губернатор Хоценко проинспектировал стройку школы в Омске
Губернатор Хоценко проинспектировал стройку школы в Омске - РИА Новости, 09.06.2025
Губернатор Хоценко проинспектировал стройку школы в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ на строительстве школы в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T11:09:00+03:00
2025-06-09T11:09:00+03:00
омская область
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омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ на строительстве школы в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Губернатор побывал на стройплощадке школы № 155 в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске. Готовность здания площадью 26 тысяч квадратных метров оценивается в 80 %. Школа рассчитана на 1100 учеников. Работы ведутся по графику, на стройплощадке задействованы 170 человек. "Сегодня проверили темпы строительства школы в микрорайоне "Серебряный берег". Объем строительных работ выполнен практически на 80%. Все работы подрядчик обещает завершить летом. Параллельно мэрия приступает к приобретению оборудования, чтобы к 1 ноября школа была полностью оснащена. По предложению администрации города Омска и министерства образования, чтобы не нарушать образовательный процесс, школу планируется запустить сразу после новогодних каникул", - сообщил Виталий Хоценко. В здании школы разместят кабинеты и учебные классы, зоны рекреации, столовую, библиотеку с читальным залом, а также актовый и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, хореографический и тренажерный залы.
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общество, омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Общество, Омск, Омская область, Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко проинспектировал стройку школы в Омске

Губернатор Хоценко оценил ход работ на строительстве школы в Омске

© Фото : Хоценко о важном/TelegramСтроительство школы в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске
Строительство школы в микрорайоне Серебряный берег в Омске - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : Хоценко о важном/Telegram
Строительство школы в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске
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ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ на строительстве школы в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области.
Губернатор побывал на стройплощадке школы № 155 в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске. Готовность здания площадью 26 тысяч квадратных метров оценивается в 80 %. Школа рассчитана на 1100 учеников. Работы ведутся по графику, на стройплощадке задействованы 170 человек.
"Сегодня проверили темпы строительства школы в микрорайоне "Серебряный берег". Объем строительных работ выполнен практически на 80%. Все работы подрядчик обещает завершить летом. Параллельно мэрия приступает к приобретению оборудования, чтобы к 1 ноября школа была полностью оснащена. По предложению администрации города Омска и министерства образования, чтобы не нарушать образовательный процесс, школу планируется запустить сразу после новогодних каникул", - сообщил Виталий Хоценко.
В здании школы разместят кабинеты и учебные классы, зоны рекреации, столовую, библиотеку с читальным залом, а также актовый и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, хореографический и тренажерный залы.
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Омская областьОбществоОмскОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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