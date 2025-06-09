https://ria.ru/20250609/omsk-2021737737.html

Губернатор Хоценко проинспектировал стройку школы в Омске

Губернатор Хоценко проинспектировал стройку школы в Омске - РИА Новости, 09.06.2025

Губернатор Хоценко проинспектировал стройку школы в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ на строительстве школы в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T11:09:00+03:00

2025-06-09T11:09:00+03:00

2025-06-09T11:09:00+03:00

омская область

общество

омск

омская область

виталий хоценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021737042_0:474:1181:1138_1920x0_80_0_0_963062e2159a9317bc700e8815451bde.png

ОМСК, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил ход работ на строительстве школы в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Омской области. Губернатор побывал на стройплощадке школы № 155 в микрорайоне "Серебряный берег" в Омске. Готовность здания площадью 26 тысяч квадратных метров оценивается в 80 %. Школа рассчитана на 1100 учеников. Работы ведутся по графику, на стройплощадке задействованы 170 человек. "Сегодня проверили темпы строительства школы в микрорайоне "Серебряный берег". Объем строительных работ выполнен практически на 80%. Все работы подрядчик обещает завершить летом. Параллельно мэрия приступает к приобретению оборудования, чтобы к 1 ноября школа была полностью оснащена. По предложению администрации города Омска и министерства образования, чтобы не нарушать образовательный процесс, школу планируется запустить сразу после новогодних каникул", - сообщил Виталий Хоценко. В здании школы разместят кабинеты и учебные классы, зоны рекреации, столовую, библиотеку с читальным залом, а также актовый и два спортивных зала с раздевалками и душевыми, хореографический и тренажерный залы.

https://ria.ru/20250602/omsk-2020433601.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, омск, омская область, виталий хоценко