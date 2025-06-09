https://ria.ru/20250609/ogranicheniya-2021701818.html

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.06.2025

В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:23:00+03:00

2025-06-09T06:23:00+03:00

2025-06-09T06:23:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

https://ria.ru/20250609/ogranicheniya-2021698500.html

казань

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)