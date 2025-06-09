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В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты
В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.06.2025
В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты
Ограничения сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T05:34:00+03:00
2025-06-09T05:34:00+03:00
2025-06-09T05:37:00+03:00
саратов
тамбов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
нижний новгород
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ограничения сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Нижний Новгород ("Стригино"), Саратов ("Гагарин") и Тамбов ("Донское") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.Официальный представитель отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250608/aeroport-2021626090.html
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саратов, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижний новгород
Саратов, Тамбов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Нижний Новгород
В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты