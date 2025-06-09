https://ria.ru/20250609/ogranicheniya-2021698500.html

В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты

В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.06.2025

В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты

Ограничения сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T05:34:00+03:00

2025-06-09T05:34:00+03:00

2025-06-09T05:37:00+03:00

саратов

тамбов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

нижний новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ограничения сняты в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах Нижний Новгород ("Стригино"), Саратов ("Гагарин") и Тамбов ("Донское") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.Официальный представитель отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250608/aeroport-2021626090.html

саратов

тамбов

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, тамбов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижний новгород