https://ria.ru/20250609/ogranicheniya-2021693890.html
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.06.2025
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T03:46:00+03:00
2025-06-09T03:46:00+03:00
2025-06-09T03:46:00+03:00
казань
нижний новгород
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород ("Стригино"; UWGG); Саратов ("Гагарин"; UWSG); Тамбов ("Донское"; UUOT). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250608/aeroport-2021626090.html
казань
нижний новгород
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижний новгород, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Казань, Нижний Новгород, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты