https://ria.ru/20250609/ogranicheniya-2021693890.html

В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты

В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 09.06.2025

В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T03:46:00+03:00

2025-06-09T03:46:00+03:00

2025-06-09T03:46:00+03:00

казань

нижний новгород

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов введены в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород ("Стригино"; UWGG); Саратов ("Гагарин"; UWSG); Тамбов ("Донское"; UUOT). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал Кореняко в Telegram-канале. Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250608/aeroport-2021626090.html

казань

нижний новгород

саратов

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казань, нижний новгород, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации