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Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:17 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/obstrel-2021685995.html
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.06.2025
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T00:17:00+03:00
2025-06-09T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. За предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов территории ДНР. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженных атаки - на горловском направлении. Всего выпущено четыре единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление не поступали данные о жертвах среди мирных граждан.
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донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
За предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов территории ДНР.
"Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженных атаки - на горловском направлении. Всего выпущено четыре единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В управление не поступали данные о жертвах среди мирных граждан.
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