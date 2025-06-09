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Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.06.2025

Украинские войска четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T00:17:00+03:00

2025-06-09T00:17:00+03:00

2025-06-09T00:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. За предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов территории ДНР. "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Четыре вооруженных атаки - на горловском направлении. Всего выпущено четыре единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. В управление не поступали данные о жертвах среди мирных граждан.

https://ria.ru/20250608/bespilotnik-2021674248.html

донецкая народная республика

украина

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2025

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донецкая народная республика, украина