https://ria.ru/20250609/obrazovanie-2021892515.html
Опрос показал рост бюрократической нагрузки в школах
Опрос показал рост бюрократической нагрузки в школах - РИА Новости, 09.06.2025
Опрос показал рост бюрократической нагрузки в школах
Рост бюрократической нагрузки в школах за три-четыре года, согласно результатам исследования Народного фронта, отмечают 41% учителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:44:00+03:00
2025-06-09T21:44:00+03:00
2025-06-09T21:44:00+03:00
общество
россия
сергей сокол
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рост бюрократической нагрузки в школах за три-четыре года, согласно результатам исследования Народного фронта, отмечают 41% учителей, сообщает пресс-служба движения. "Учителя отмечают, что за последние три-четыре года бюрократическая нагрузка только возросла, об этом говорит 41% респондентов. При этом 92% педагогов работают с электронными системами, но, к сожалению, это не упрощает их деятельность. 89% столкнулись с проблемами при внедрении цифровых технологий – старым оборудованием, плохим интернетом, неудовлетворительным качеством экранов. Как итог, 42% опрошенных учителей заявили, что информатизация только усложнила их работу", - приводятся в сообщении слова эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Дмитрия Цвича. По данным опроса, учителя перечисляли такие проблемы, как сбои в работе электронных журналов, систем "Сферум" и "Моя школа", Astra Linux, неудобный интерфейс, множественная авторизация и дублирование информации и чатов в различных ресурсах. Первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Соколов подчеркнул, что большинство учителей работают на одной-двух ставках. Лишь 11% респондентов рассказали, что работают менее 18 часов в неделю. При этом учителя отметили, что вынуждены заниматься внеучебными бюрократическими делами. "Народный фронт предлагает провести оптимизацию цифровых платформ в образовании, как минимум упростить интерфейсы и сделать единый вход. Необходимо продолжать работу по обновлению технической базы в школах, обеспечивать их современными компьютерами и постоянным доступом к быстрому интернету. Стимулировать педагогов компенсацией за цифровую работу, ликвидировать формальные мероприятия, оставив только реальные образовательные проекты", - говорится в сообщении. В комплексном мониторинге Народного фронта приняли участие более 65 тысяч школьных учителей по всей России, а также около 195 тысяч родителей и законных представителей учеников.
https://ria.ru/20250402/putin-2008879517.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей сокол, образование
Общество, Россия, Сергей Сокол, Образование
Опрос показал рост бюрократической нагрузки в школах
Народный фронт: 41% учителей отмечают рост бюрократической нагрузки в школах
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рост бюрократической нагрузки в школах за три-четыре года, согласно результатам исследования Народного фронта, отмечают 41% учителей, сообщает пресс-служба движения.
"Учителя отмечают, что за последние три-четыре года бюрократическая нагрузка только возросла, об этом говорит 41% респондентов. При этом 92% педагогов работают с электронными системами, но, к сожалению, это не упрощает их деятельность. 89% столкнулись с проблемами при внедрении цифровых технологий – старым оборудованием, плохим интернетом, неудовлетворительным качеством экранов. Как итог, 42% опрошенных учителей заявили, что информатизация только усложнила их работу", - приводятся в сообщении слова эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Дмитрия Цвича.
По данным опроса, учителя перечисляли такие проблемы, как сбои в работе электронных журналов, систем "Сферум" и "Моя школа", Astra Linux, неудобный интерфейс, множественная авторизация и дублирование информации и чатов в различных ресурсах.
Первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Соколов
подчеркнул, что большинство учителей работают на одной-двух ставках. Лишь 11% респондентов рассказали, что работают менее 18 часов в неделю. При этом учителя отметили, что вынуждены заниматься внеучебными бюрократическими делами.
"Народный фронт предлагает провести оптимизацию цифровых платформ в образовании, как минимум упростить интерфейсы и сделать единый вход. Необходимо продолжать работу по обновлению технической базы в школах, обеспечивать их современными компьютерами и постоянным доступом к быстрому интернету. Стимулировать педагогов компенсацией за цифровую работу, ликвидировать формальные мероприятия, оставив только реальные образовательные проекты", - говорится в сообщении.
В комплексном мониторинге Народного фронта приняли участие более 65 тысяч школьных учителей по всей России
, а также около 195 тысяч родителей и законных представителей учеников.