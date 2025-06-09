https://ria.ru/20250609/obrazovanie-2021892515.html

Опрос показал рост бюрократической нагрузки в школах

Опрос показал рост бюрократической нагрузки в школах - РИА Новости, 09.06.2025

Опрос показал рост бюрократической нагрузки в школах

Рост бюрократической нагрузки в школах за три-четыре года, согласно результатам исследования Народного фронта, отмечают 41% учителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:44:00+03:00

2025-06-09T21:44:00+03:00

2025-06-09T21:44:00+03:00

общество

россия

сергей сокол

образование

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Рост бюрократической нагрузки в школах за три-четыре года, согласно результатам исследования Народного фронта, отмечают 41% учителей, сообщает пресс-служба движения. "Учителя отмечают, что за последние три-четыре года бюрократическая нагрузка только возросла, об этом говорит 41% респондентов. При этом 92% педагогов работают с электронными системами, но, к сожалению, это не упрощает их деятельность. 89% столкнулись с проблемами при внедрении цифровых технологий – старым оборудованием, плохим интернетом, неудовлетворительным качеством экранов. Как итог, 42% опрошенных учителей заявили, что информатизация только усложнила их работу", - приводятся в сообщении слова эксперта направления "Народный фронт. Аналитика" Дмитрия Цвича. По данным опроса, учителя перечисляли такие проблемы, как сбои в работе электронных журналов, систем "Сферум" и "Моя школа", Astra Linux, неудобный интерфейс, множественная авторизация и дублирование информации и чатов в различных ресурсах. Первый заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Соколов подчеркнул, что большинство учителей работают на одной-двух ставках. Лишь 11% респондентов рассказали, что работают менее 18 часов в неделю. При этом учителя отметили, что вынуждены заниматься внеучебными бюрократическими делами. "Народный фронт предлагает провести оптимизацию цифровых платформ в образовании, как минимум упростить интерфейсы и сделать единый вход. Необходимо продолжать работу по обновлению технической базы в школах, обеспечивать их современными компьютерами и постоянным доступом к быстрому интернету. Стимулировать педагогов компенсацией за цифровую работу, ликвидировать формальные мероприятия, оставив только реальные образовательные проекты", - говорится в сообщении. В комплексном мониторинге Народного фронта приняли участие более 65 тысяч школьных учителей по всей России, а также около 195 тысяч родителей и законных представителей учеников.

https://ria.ru/20250402/putin-2008879517.html

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общество, россия, сергей сокол, образование