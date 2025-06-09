https://ria.ru/20250609/oblduma-2021838111.html

В Новгородской области рассказали о выплатах для участников СВО

В Новгородской области рассказали о выплатах для участников СВО - РИА Новости, 09.06.2025

В Новгородской области рассказали о выплатах для участников СВО

Новгородская областная дума расширила список участников СВО, которые смогут получить выплаты за государственные награды, сообщает пресс-служба заксобрания. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:58:00+03:00

2025-06-09T16:58:00+03:00

2025-06-09T16:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Новгородская областная дума расширила список участников СВО, которые смогут получить выплаты за государственные награды, сообщает пресс-служба заксобрания. Уточняется, что депутаты внесли изменения в областной закон о выплатах участникам СВО, награжденным госнаградами. "В закон были внесены изменения, чтобы поддержать ещё одну категорию мобилизованных - тех, кто не зарегистрирован в Новгородской области, но состоял здесь на воинском учете на момент призыва", - говорится в сообщении. Отмечается, что подтверждать право на выплаты теперь станет проще: областные учреждения сами запросят нужные сведения у военкомата и пункта отбора на контрактную службу. Решение о выплате или отказе должно быть принято в течение 10 рабочих дней после получения данных. "В нашем регионе есть случаи, когда бойцы были мобилизованы в Новгородской области, но не были здесь зарегистрированы. Соответственно, получить выплату, предусмотренную областным законом, они не могли. Чтобы устранить такое противоречие, мы вносим изменения в областной закон. Кроме этого, теперь при утере каких-либо документов, родственникам участников СВО не придётся заниматься восстановлением справок", – приводит пресс-служба слова депутата Станислава Мельникова. Уточняется, что ранее облдума уже расширяла перечень наград, за которые положено материальное поощрение, также упрощался порядок получения денежной выплаты.

https://ria.ru/20250317/vyplaty-2005450717.html

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общество, новгородская область, новгородская областная дума, россия