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В Новгородской области рассказали о выплатах для участников СВО - РИА Новости, 09.06.2025
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В Новгородской области рассказали о выплатах для участников СВО
В Новгородской области рассказали о выплатах для участников СВО - РИА Новости, 09.06.2025
В Новгородской области рассказали о выплатах для участников СВО
Новгородская областная дума расширила список участников СВО, которые смогут получить выплаты за государственные награды, сообщает пресс-служба заксобрания. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:58:00+03:00
2025-06-09T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
новгородская область
новгородская областная дума
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Новгородская областная дума расширила список участников СВО, которые смогут получить выплаты за государственные награды, сообщает пресс-служба заксобрания. Уточняется, что депутаты внесли изменения в областной закон о выплатах участникам СВО, награжденным госнаградами. "В закон были внесены изменения, чтобы поддержать ещё одну категорию мобилизованных - тех, кто не зарегистрирован в Новгородской области, но состоял здесь на воинском учете на момент призыва", - говорится в сообщении. Отмечается, что подтверждать право на выплаты теперь станет проще: областные учреждения сами запросят нужные сведения у военкомата и пункта отбора на контрактную службу. Решение о выплате или отказе должно быть принято в течение 10 рабочих дней после получения данных. "В нашем регионе есть случаи, когда бойцы были мобилизованы в Новгородской области, но не были здесь зарегистрированы. Соответственно, получить выплату, предусмотренную областным законом, они не могли. Чтобы устранить такое противоречие, мы вносим изменения в областной закон. Кроме этого, теперь при утере каких-либо документов, родственникам участников СВО не придётся заниматься восстановлением справок", – приводит пресс-служба слова депутата Станислава Мельникова. Уточняется, что ранее облдума уже расширяла перечень наград, за которые положено материальное поощрение, также упрощался порядок получения денежной выплаты.
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общество, новгородская область, новгородская областная дума, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новгородская область, Новгородская областная Дума, Россия
В Новгородской области рассказали о выплатах для участников СВО

Новгородская облдума расширила список мобилизованных, имеющих право на выплаты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Новгородская областная дума расширила список участников СВО, которые смогут получить выплаты за государственные награды, сообщает пресс-служба заксобрания.
Уточняется, что депутаты внесли изменения в областной закон о выплатах участникам СВО, награжденным госнаградами.
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"В закон были внесены изменения, чтобы поддержать ещё одну категорию мобилизованных - тех, кто не зарегистрирован в Новгородской области, но состоял здесь на воинском учете на момент призыва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подтверждать право на выплаты теперь станет проще: областные учреждения сами запросят нужные сведения у военкомата и пункта отбора на контрактную службу. Решение о выплате или отказе должно быть принято в течение 10 рабочих дней после получения данных.
"В нашем регионе есть случаи, когда бойцы были мобилизованы в Новгородской области, но не были здесь зарегистрированы. Соответственно, получить выплату, предусмотренную областным законом, они не могли. Чтобы устранить такое противоречие, мы вносим изменения в областной закон. Кроме этого, теперь при утере каких-либо документов, родственникам участников СВО не придётся заниматься восстановлением справок", – приводит пресс-служба слова депутата Станислава Мельникова.
Уточняется, что ранее облдума уже расширяла перечень наград, за которые положено материальное поощрение, также упрощался порядок получения денежной выплаты.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоНовгородская областьНовгородская областная ДумаРоссия
 
 
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