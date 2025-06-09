Рейтинг@Mail.ru
В Nvidia заявили, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/nvidia-2021833981.html
В Nvidia заявили, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ
В Nvidia заявили, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ - РИА Новости, 09.06.2025
В Nvidia заявили, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ
Генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что в Великобритании отсутствует инфраструктура, необходимая для развития РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T16:34:00+03:00
2025-06-09T16:34:00+03:00
в мире
технологии
великобритания
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_875d33bb2d4bc8393542736b5eb831fa.jpg
ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что в Великобритании отсутствует инфраструктура, необходимая для развития искусственного интеллекта (ИИ). Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах правительства направить 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов) на инвестиции в области информационных технологий и ИИ. По его словам, инвестиционный план должен привести к двадцатикратному увеличению совокупной вычислительной мощности страны. "Экосистема (экспертов - ред.) в области ИИ в Британии идеальна для обеспечения развития отрасли. Не хватает только одного. Это удивительно: крупнейшая в мире экосистема искусственного интеллекта не имеет собственной инфраструктуры... Машинное обучение невозможно без машин, и поэтому создание суперкомпьютеров с искусственным интеллектом здесь, в Великобритании, естественно, привлечет больше стартапов", - сказал Хуанг в ходе конференции London Tech Week, которая транслировалась местными телеканалами. При этом Великобритания обладает одним из самых крупных в мире экспертных сообществ в области искусственного интеллекта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20250609/ii-2021435475.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cb2a5675ab462e1dd389531230c7a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, великобритания, кир стармер
В мире, Технологии, Великобритания, Кир Стармер
В Nvidia заявили, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ

Глава Nvidia Хуанг заявил, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что в Великобритании отсутствует инфраструктура, необходимая для развития искусственного интеллекта (ИИ).
Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах правительства направить 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов) на инвестиции в области информационных технологий и ИИ. По его словам, инвестиционный план должен привести к двадцатикратному увеличению совокупной вычислительной мощности страны.
"Экосистема (экспертов - ред.) в области ИИ в Британии идеальна для обеспечения развития отрасли. Не хватает только одного. Это удивительно: крупнейшая в мире экосистема искусственного интеллекта не имеет собственной инфраструктуры... Машинное обучение невозможно без машин, и поэтому создание суперкомпьютеров с искусственным интеллектом здесь, в Великобритании, естественно, привлечет больше стартапов", - сказал Хуанг в ходе конференции London Tech Week, которая транслировалась местными телеканалами.
При этом Великобритания обладает одним из самых крупных в мире экспертных сообществ в области искусственного интеллекта, подчеркнул он.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Слишком много знает. Как использовать ИИ в обычной жизни
Вчера, 08:00
 
В миреТехнологииВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала