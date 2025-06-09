https://ria.ru/20250609/nvidia-2021833981.html

В Nvidia заявили, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ

В Nvidia заявили, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ - РИА Новости, 09.06.2025

В Nvidia заявили, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ

Генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что в Великобритании отсутствует инфраструктура, необходимая для развития РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T16:34:00+03:00

2025-06-09T16:34:00+03:00

2025-06-09T16:34:00+03:00

в мире

технологии

великобритания

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_875d33bb2d4bc8393542736b5eb831fa.jpg

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что в Великобритании отсутствует инфраструктура, необходимая для развития искусственного интеллекта (ИИ). Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах правительства направить 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов) на инвестиции в области информационных технологий и ИИ. По его словам, инвестиционный план должен привести к двадцатикратному увеличению совокупной вычислительной мощности страны. "Экосистема (экспертов - ред.) в области ИИ в Британии идеальна для обеспечения развития отрасли. Не хватает только одного. Это удивительно: крупнейшая в мире экосистема искусственного интеллекта не имеет собственной инфраструктуры... Машинное обучение невозможно без машин, и поэтому создание суперкомпьютеров с искусственным интеллектом здесь, в Великобритании, естественно, привлечет больше стартапов", - сказал Хуанг в ходе конференции London Tech Week, которая транслировалась местными телеканалами. При этом Великобритания обладает одним из самых крупных в мире экспертных сообществ в области искусственного интеллекта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20250609/ii-2021435475.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, великобритания, кир стармер