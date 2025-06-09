В Nvidia заявили, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ
Глава Nvidia Хуанг заявил, что в Британии нет инфраструктуры для развития ИИ
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости. Генеральный директор разработчика графических процессоров Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что в Великобритании отсутствует инфраструктура, необходимая для развития искусственного интеллекта (ИИ).
Ранее в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах правительства направить 1 миллиард фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов) на инвестиции в области информационных технологий и ИИ. По его словам, инвестиционный план должен привести к двадцатикратному увеличению совокупной вычислительной мощности страны.
"Экосистема (экспертов - ред.) в области ИИ в Британии идеальна для обеспечения развития отрасли. Не хватает только одного. Это удивительно: крупнейшая в мире экосистема искусственного интеллекта не имеет собственной инфраструктуры... Машинное обучение невозможно без машин, и поэтому создание суперкомпьютеров с искусственным интеллектом здесь, в Великобритании, естественно, привлечет больше стартапов", - сказал Хуанг в ходе конференции London Tech Week, которая транслировалась местными телеканалами.
При этом Великобритания обладает одним из самых крупных в мире экспертных сообществ в области искусственного интеллекта, подчеркнул он.