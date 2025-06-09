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Нефть марки Brent подорожала до 67 долларов за баррель
Нефть марки Brent подорожала до 67 долларов за баррель - РИА Новости, 09.06.2025
Нефть марки Brent подорожала до 67 долларов за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост почти до 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца апреля поднялась выше 67 долларов, следует из данных... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T15:47:00+03:00
2025-06-09T15:47:00+03:00
2025-06-09T15:50:00+03:00
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост почти до 1%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца апреля поднялась выше 67 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 15.45 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,78% - до 66,99 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 28 апреля поднялся выше 67 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,74% - до 65,06 доллара.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, brent
Экономика, Цены на нефть, Brent
Нефть марки Brent подорожала до 67 долларов за баррель
Нефть марки Brent подорожала до 67 долларов за баррель впервые с 28 апреля