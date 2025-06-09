Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте
Генсек НАТО Рютте: союзники планируют закупить в США 700 истребителей F-35
Истребитель F-35 . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Союзники по НАТО планируют закупить в США в общей сложности 700 истребителей F-35 в рамках усиления военной мощи альянса, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.
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"Союзники будут инвестировать в увеличение количества кораблей и самолетов. Приведу лишь один пример: союзники США закупят по меньшей мере 700 истребителей F-35", —сказал Рютте, выступая на конференции в Лондоне, которую транслировал сайт альянса.
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Он вновь указал на "отставание" стран НАТО от России и Китая в вопросах военного производства и подтвердил планы наращивать расходы на милитаризацию. "Нашим военным нужны еще тысячи единиц бронетехники и танков, еще миллионы артиллерийских снарядов… Мы также будем инвестировать в увеличение количества беспилотных летательных аппаратов и ракетных комплексов большой дальности", - отметил Рютте.
Кроме того, Рютте указал на необходимость "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%".
Ранее в июне генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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