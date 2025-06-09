https://ria.ru/20250609/nato-2021890642.html

Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте

Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте - РИА Новости, 09.06.2025

Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте

Союзники по НАТО планируют закупить в США в общей сложности 700 истребителей F-35 в рамках усиления военной мощи альянса, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:21:00+03:00

2025-06-09T21:21:00+03:00

2025-06-09T21:21:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Союзники по НАТО планируют закупить в США в общей сложности 700 истребителей F-35 в рамках усиления военной мощи альянса, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте. "Союзники будут инвестировать в увеличение количества кораблей и самолетов. Приведу лишь один пример: союзники США закупят по меньшей мере 700 истребителей F-35", —сказал Рютте, выступая на конференции в Лондоне, которую транслировал сайт альянса. Он вновь указал на "отставание" стран НАТО от России и Китая в вопросах военного производства и подтвердил планы наращивать расходы на милитаризацию. "Нашим военным нужны еще тысячи единиц бронетехники и танков, еще миллионы артиллерийских снарядов… Мы также будем инвестировать в увеличение количества беспилотных летательных аппаратов и ракетных комплексов большой дальности", - отметил Рютте. Кроме того, Рютте указал на необходимость "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%". Ранее в июне генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250609/rossija-2021888714.html

https://ria.ru/20250609/nato-2021849941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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