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Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте - РИА Новости, 09.06.2025
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21:21 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/nato-2021890642.html
Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте
Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте - РИА Новости, 09.06.2025
Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте
Союзники по НАТО планируют закупить в США в общей сложности 700 истребителей F-35 в рамках усиления военной мощи альянса, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:21:00+03:00
2025-06-09T21:21:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Союзники по НАТО планируют закупить в США в общей сложности 700 истребителей F-35 в рамках усиления военной мощи альянса, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте. "Союзники будут инвестировать в увеличение количества кораблей и самолетов. Приведу лишь один пример: союзники США закупят по меньшей мере 700 истребителей F-35", —сказал Рютте, выступая на конференции в Лондоне, которую транслировал сайт альянса. Он вновь указал на "отставание" стран НАТО от России и Китая в вопросах военного производства и подтвердил планы наращивать расходы на милитаризацию. "Нашим военным нужны еще тысячи единиц бронетехники и танков, еще миллионы артиллерийских снарядов… Мы также будем инвестировать в увеличение количества беспилотных летательных аппаратов и ракетных комплексов большой дальности", - отметил Рютте. Кроме того, Рютте указал на необходимость "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%". Ранее в июне генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250609/rossija-2021888714.html
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в мире, россия, сша, москва, марк рютте, нато, f-35
В мире, Россия, США, Москва, Марк Рютте, НАТО, F-35
Союзники США по НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35, заявил Рютте

Генсек НАТО Рютте: союзники планируют закупить в США 700 истребителей F-35

© ВикипедияИстребитель F-35
Истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Википедия
Истребитель F-35 . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Союзники по НАТО планируют закупить в США в общей сложности 700 истребителей F-35 в рамках усиления военной мощи альянса, заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте.
«
"Союзники будут инвестировать в увеличение количества кораблей и самолетов. Приведу лишь один пример: союзники США закупят по меньшей мере 700 истребителей F-35", —сказал Рютте, выступая на конференции в Лондоне, которую транслировал сайт альянса.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Генсек НАТО сделал пугающее заявление о России
Вчера, 21:10
Он вновь указал на "отставание" стран НАТО от России и Китая в вопросах военного производства и подтвердил планы наращивать расходы на милитаризацию. "Нашим военным нужны еще тысячи единиц бронетехники и танков, еще миллионы артиллерийских снарядов… Мы также будем инвестировать в увеличение количества беспилотных летательных аппаратов и ракетных комплексов большой дальности", - отметил Рютте.
Кроме того, Рютте указал на необходимость "увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны на 400%".
Ранее в июне генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Вчера, 17:57
 
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