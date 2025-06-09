https://ria.ru/20250609/nato-2021849941.html

В Госдуме назвали НАТО главной угрозой миру

В Госдуме назвали НАТО главной угрозой миру - РИА Новости, 09.06.2025

В Госдуме назвали НАТО главной угрозой миру

Именно Североатлантический альянс сегодня угрожает мировой безопасности, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T17:57:00+03:00

2025-06-09T17:57:00+03:00

2025-06-09T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Именно Североатлантический альянс сегодня угрожает мировой безопасности, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. Рютте также подтвердил, что министры согласовали новые цели для стран организации по оборонным возможностям с акцентом на оружие большой дальности, системы ПВО и ПРО, мобильные сухопутные войска. "Можно с уверенностью констатировать, что именно Североатлантический альянс — главная угроза миру на планете", - сказал он. Толмачев отметил, что НАТО в очередной раз подтверждает статус агрессивного альянса, цель которого — контроль над миром без учëта интересов стран, которых нет в его составе. "Увеличение возможностей ПВО НАТО означает практически прямую передачу оружия неонацистам на Украине и другим деструктивным режимам, временно выгодным коллективному Западу", - добавил депутат. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении увеличить оборонные расходы НАТО, заявил, что жители Европы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от РФ. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250604/nato-2020883775.html

https://ria.ru/20241212/nato-1988892360.html

россия

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, украина, марк рютте, дмитрий песков, нато, госдума рф