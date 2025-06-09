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В Госдуме назвали НАТО главной угрозой миру - РИА Новости, 09.06.2025
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17:57 09.06.2025
https://ria.ru/20250609/nato-2021849941.html
В Госдуме назвали НАТО главной угрозой миру
В Госдуме назвали НАТО главной угрозой миру - РИА Новости, 09.06.2025
В Госдуме назвали НАТО главной угрозой миру
Именно Североатлантический альянс сегодня угрожает мировой безопасности, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T17:57:00+03:00
2025-06-09T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Именно Североатлантический альянс сегодня угрожает мировой безопасности, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. Рютте также подтвердил, что министры согласовали новые цели для стран организации по оборонным возможностям с акцентом на оружие большой дальности, системы ПВО и ПРО, мобильные сухопутные войска. "Можно с уверенностью констатировать, что именно Североатлантический альянс — главная угроза миру на планете", - сказал он. Толмачев отметил, что НАТО в очередной раз подтверждает статус агрессивного альянса, цель которого — контроль над миром без учëта интересов стран, которых нет в его составе. "Увеличение возможностей ПВО НАТО означает практически прямую передачу оружия неонацистам на Украине и другим деструктивным режимам, временно выгодным коллективному Западу", - добавил депутат. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении увеличить оборонные расходы НАТО, заявил, что жители Европы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от РФ. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250604/nato-2020883775.html
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россия, европа, украина, марк рютте, дмитрий песков, нато, госдума рф
Россия, Европа, Украина, Марк Рютте, Дмитрий Песков, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме назвали НАТО главной угрозой миру

Депутат Толмачев: именно НАТО сегодня угрожает мировой безопасности

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Именно Североатлантический альянс сегодня угрожает мировой безопасности, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. Рютте также подтвердил, что министры согласовали новые цели для стран организации по оборонным возможностям с акцентом на оружие большой дальности, системы ПВО и ПРО, мобильные сухопутные войска.
Кремль-НАТО - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой для альянса
4 июня, 16:10
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"Можно с уверенностью констатировать, что именно Североатлантический альянс — главная угроза миру на планете", - сказал он.
Толмачев отметил, что НАТО в очередной раз подтверждает статус агрессивного альянса, цель которого — контроль над миром без учëта интересов стран, которых нет в его составе.
"Увеличение возможностей ПВО НАТО означает практически прямую передачу оружия неонацистам на Украине и другим деструктивным режимам, временно выгодным коллективному Западу", - добавил депутат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предложении увеличить оборонные расходы НАТО, заявил, что жители Европы будут тратить деньги на купирование эфемерной угрозы, якобы исходящей от РФ.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияЕвропаУкраинаМарк РюттеДмитрий ПесковНАТОГосдума РФ
 
 
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