https://ria.ru/20250609/nato-2021765094.html

НАТО создали для конфронтации, заявил Песков

НАТО создали для конфронтации, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025

НАТО создали для конфронтации, заявил Песков

НАТО не является инструментом поддержания стабильности и безопасности на континенте, альянс был создан для конфронтации, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T12:47:00+03:00

2025-06-09T12:47:00+03:00

2025-06-09T12:47:00+03:00

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. НАТО не является инструментом поддержания стабильности и безопасности на континенте, альянс был создан для конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это (НАТО - ред.) не инструмент поддержания стабильности и безопасности на континенте. Это инструмент, созданный для конфронтации и сохранявший до сих пор завуалированно свою сущность, сейчас он свою сущность показывает наяву", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250609/nato-2021719284.html

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россия, дмитрий песков, нато, в мире