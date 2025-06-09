https://ria.ru/20250609/nato-2021762848.html
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков - РИА Новости, 09.06.2025
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков
НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T12:42:00+03:00
2025-06-09T12:42:00+03:00
2025-06-09T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. НАТО сейчас, сбросив все маски, демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вы видите, что сейчас Североатлантический альянс, сбросив все маски, всячески демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации. Именно таким инструментом является Североатлантический альянс", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250528/rossija-2019503626.html
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в мире, россия, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии, заявил Песков
Песков: НАТО демонстрирует свою сущность как инструмента агрессии и конфронтации