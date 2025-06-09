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СМИ забили тревогу из-за плана НАТО против России в Балтийском море - РИА Новости, 09.06.2025
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09:52 09.06.2025 (обновлено: 10:37 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/nato-2021719284.html
СМИ забили тревогу из-за плана НАТО против России в Балтийском море
СМИ забили тревогу из-за плана НАТО против России в Балтийском море - РИА Новости, 09.06.2025
СМИ забили тревогу из-за плана НАТО против России в Балтийском море
Планы Североатлантического альянса по перевооружению балтийских стран ведут к милитаризации региона, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T09:52:00+03:00
2025-06-09T10:37:00+03:00
нато
россия
балтийское море
германия
в мире
безопасность
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Планы Североатлантического альянса по перевооружению балтийских стран ведут к милитаризации региона, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Планы перевооружения стран Балтийского моря, входящих в НАТО, вызывают беспокойство", — говорится в материале.Отмечается, что НАТО при этом обвиняет Россию в якобы наличии "теневого флота" в регионе, но не представляет никаких убедительных доказательств.Страны НАТО на этой неделе начали традиционные военно-морские учения Baltops. Они проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет, в них принимают участие в том числе ВМС Германии.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706733.html
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нато, россия, балтийское море, германия, в мире, безопасность
НАТО, Россия, Балтийское море, Германия, В мире, Безопасность
СМИ забили тревогу из-за плана НАТО против России в Балтийском море

BZ: планы НАТО по перевооружению Прибалтики вызывают беспокойство

© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений Baltops в Балтийском море
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Планы Североатлантического альянса по перевооружению балтийских стран ведут к милитаризации региона, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Планы перевооружения стран Балтийского моря, входящих в НАТО, вызывают беспокойство", — говорится в материале.
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Отмечается, что НАТО при этом обвиняет Россию в якобы наличии "теневого флота" в регионе, но не представляет никаких убедительных доказательств.
Страны НАТО на этой неделе начали традиционные военно-морские учения Baltops. Они проводятся ежегодно в начале июня уже более 50 лет, в них принимают участие в том числе ВМС Германии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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