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СК назвал цель нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве
СК назвал цель нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве - РИА Новости, 09.06.2025
СК назвал цель нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве
Целью нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году было осложнение международных отношений РФ и Украины, а также искусственное создание... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T06:26:00+03:00
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Целью нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году было осложнение международных отношений РФ и Украины, а также искусственное создание негативного образа страны, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Достоверно установлена цель нападения - осложнение международных отношений между Российской Федерации и Украиной, искусственное создание негативного образа Российской Федерации в мировом сообществе. Поскольку умысел осужденных при проникновении в помещения… был направлен на совершение преступного посягательства, способ проникновения правового значения не имеет", - сказано в материалах. Инцидент произошел 17 февраля 2018 года. Как говорится в материалах, порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, как говорится в документах, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина, а также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол, топтали ногами, а затем сожгли его на улице, говорится в материалах.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021692679.html
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украина, россия, киев, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Россия, Киев, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал цель нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве
Осложнение отношений РФ и Украины было целью нападения на центр культуры в Киеве