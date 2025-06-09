https://ria.ru/20250609/napadenie-2021701929.html

СК назвал цель нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве

СК назвал цель нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве - РИА Новости, 09.06.2025

СК назвал цель нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве

Целью нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году было осложнение международных отношений РФ и Украины, а также искусственное создание... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T06:26:00+03:00

2025-06-09T06:26:00+03:00

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украина

россия

киев

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Целью нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году было осложнение международных отношений РФ и Украины, а также искусственное создание негативного образа страны, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Достоверно установлена цель нападения - осложнение международных отношений между Российской Федерации и Украиной, искусственное создание негативного образа Российской Федерации в мировом сообществе. Поскольку умысел осужденных при проникновении в помещения… был направлен на совершение преступного посягательства, способ проникновения правового значения не имеет", - сказано в материалах. Инцидент произошел 17 февраля 2018 года. Как говорится в материалах, порядка 70 человек, в том числе фигуранты дела, незаконно проникли в российское культурное представительство, где выкрикивали антироссийские лозунги, а также угрожали и оскорбляли российских представителей на Украине. Кроме того, как говорится в документах, они краской нанесли антироссийские лозунги, повредили стенды и двери, разрушили экспозицию, посвященную творчеству Федора Шаляпина, а также срезали установленный на постаменте в одном из помещений флаг РФ, который бросили на пол, топтали ногами, а затем сожгли его на улице, говорится в материалах.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021692679.html

https://ria.ru/20250602/kiev-2020555676.html

украина

россия

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украина, россия, киев, следственный комитет россии (ск рф)