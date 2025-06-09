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Мишустин наградил сотрудников "России сегодня" - РИА Новости, 09.06.2025
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21:09 09.06.2025 (обновлено: 22:26 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/nagrada-2021888550.html
Мишустин наградил сотрудников "России сегодня"
Мишустин наградил сотрудников "России сегодня" - РИА Новости, 09.06.2025
Мишустин наградил сотрудников "России сегодня"
Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков и другие сотрудники агентства получили почетными грамотами и... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T21:09:00+03:00
2025-06-09T22:26:00+03:00
россия
михаил мишустин
сергей кочетков
новости агентства
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков и другие сотрудники агентства получили почетными грамотами и благодарностями правительства. &quot;За заслуги в информационном обеспечении внутренней и внешней политики Российской Федерации: наградить Почетной грамотой правительства Российской Федерации следующих работников федерального государственного унитарного предприятия &quot;Международное информационное агентство &quot;Россия сегодня&quot;: Васину Елену Михайловну — начальника отдела Дирекции бухгалтерского учета и отчетности, Кочеткова Сергея Михайловича — первого заместителя главного редактора&quot;, — говорится в распоряжении Михаила Мишустина.Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Также премьер-министр поручил объявить благодарность правительства сотрудникам агентства:
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россия
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2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, сергей кочетков, новости агентства, миа "россия сегодня"
Россия, Михаил Мишустин, Сергей Кочетков, Новости агентства, МИА "Россия сегодня"
Мишустин наградил сотрудников "России сегодня"

Мишустин наградил Кочеткова и других сотрудников агентства "Россия сегодня"

© РИА Новости / Анастасия ПетроваПервый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков
Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы Россия сегодня Сергей Кочетков - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков и другие сотрудники агентства получили почетными грамотами и благодарностями правительства.
«

"За заслуги в информационном обеспечении внутренней и внешней политики Российской Федерации: наградить Почетной грамотой правительства Российской Федерации следующих работников федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня": Васину Елену Михайловну — начальника отдела Дирекции бухгалтерского учета и отчетности, Кочеткова Сергея Михайловича — первого заместителя главного редактора", — говорится в распоряжении Михаила Мишустина.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Также премьер-министр поручил объявить благодарность правительства сотрудникам агентства:
  • Виталию Денисову;
  • Антону Рамушкину;
  • Алексею Савицкому;
  • Марине Смирновой;
  • Павлу Цыбырне.
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РоссияМихаил МишустинСергей КочетковНовости агентстваМИА "Россия сегодня"
 
 
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