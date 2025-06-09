https://ria.ru/20250609/nagrada-2021888550.html

Мишустин наградил сотрудников "России сегодня"

Мишустин наградил сотрудников "России сегодня" - РИА Новости, 09.06.2025

Мишустин наградил сотрудников "России сегодня"

Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков и другие сотрудники агентства получили почетными грамотами и... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T21:09:00+03:00

2025-06-09T21:09:00+03:00

2025-06-09T22:26:00+03:00

россия

михаил мишустин

сергей кочетков

новости агентства

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков и другие сотрудники агентства получили почетными грамотами и благодарностями правительства. "За заслуги в информационном обеспечении внутренней и внешней политики Российской Федерации: наградить Почетной грамотой правительства Российской Федерации следующих работников федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня": Васину Елену Михайловну — начальника отдела Дирекции бухгалтерского учета и отчетности, Кочеткова Сергея Михайловича — первого заместителя главного редактора", — говорится в распоряжении Михаила Мишустина.Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Также премьер-министр поручил объявить благодарность правительства сотрудникам агентства:

https://ria.ru/20240819/putin-1967124719.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, сергей кочетков, новости агентства, миа "россия сегодня"