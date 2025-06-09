Мишустин наградил сотрудников "России сегодня"
Мишустин наградил Кочеткова и других сотрудников агентства "Россия сегодня"
© РИА Новости / Анастасия ПетроваПервый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков
Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков и другие сотрудники агентства получили почетными грамотами и благодарностями правительства.
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"За заслуги в информационном обеспечении внутренней и внешней политики Российской Федерации: наградить Почетной грамотой правительства Российской Федерации следующих работников федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня": Васину Елену Михайловну — начальника отдела Дирекции бухгалтерского учета и отчетности, Кочеткова Сергея Михайловича — первого заместителя главного редактора", — говорится в распоряжении Михаила Мишустина.
Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Также премьер-министр поручил объявить благодарность правительства сотрудникам агентства:
- Виталию Денисову;
- Антону Рамушкину;
- Алексею Савицкому;
- Марине Смирновой;
- Павлу Цыбырне.
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