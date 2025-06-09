https://ria.ru/20250609/mvd-2021878698.html

В МВД рассказали о поддельном менеджере паролей KeePass

В МВД рассказали о поддельном менеджере паролей KeePass - РИА Новости, 09.06.2025

В МВД рассказали о поддельном менеджере паролей KeePass

Эксперты "Касперского" зафиксировали поддельного менеджера паролей KeePass, через которого мошенники похищали данные пользователей, предупреждает управление по... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T19:56:00+03:00

2025-06-09T19:56:00+03:00

2025-06-09T19:57:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

россия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Эксперты "Касперского" зафиксировали поддельного менеджера паролей KeePass, через которого мошенники похищали данные пользователей, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники нередко пытаются подсунуть пользователю вредоносное ПО вместе с полезными программами. Эксперты "Касперского" зафиксировали распространение поддельного менеджера паролей KeePass. Измененная преступниками версия приложения распространялась через поддельные сайты минимум с середины 2024 года до настоящего времени", - говориться в сообщении. По словам правоохранителей, программа, предназначенная для защиты данных пользователя, тайно сохраняла пароли из базы в нешифрованный файл, что позволяло злоумышленникам получать доступ к учетным данным. Защититься от распространения поддельного менеджера паролей можно было проверяя ресурс, с которого скачивается приложение, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250608/moshenniki-2021581841.html

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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия