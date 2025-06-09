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Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде - РИА Новости, 09.06.2025
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02:17 09.06.2025 (обновлено: 10:13 09.06.2025)
https://ria.ru/20250609/musor-2021686144.html
Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде
Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде - РИА Новости, 09.06.2025
Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде
За оставленный в подъезде мусор грозит немалый штраф, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Нарушителей могут... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-09T02:17:00+03:00
2025-06-09T10:13:00+03:00
общество
жкх
россия
дмитрий бондарь
тсж
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мусор
подъезды
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За оставленный в подъезде мусор грозит немалый штраф, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Штраф составит 2-3 тысячи рублей. При повторном правонарушении в течение года — 3-5 тысяч. Если сосед все время оставляет мусор в подъезде, сначала можно просто попробовать с ним поговорить. Если уговоры не возымели эффекта, то следующий шаг — обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они могут сделать объявление или провести беседу с нарушителем."В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное - приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно", — отметил Бондарь.
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общество, жкх, россия, дмитрий бондарь, тсж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мусор, подъезды
Общество, ЖКХ, Россия, Дмитрий Бондарь, ТСЖ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Мусор, Подъезды
Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде

Общественный деятель Бондарь предупредил о штрафе за мусор в подъезде

© Getty Images / krblokhinМусор в коридоре жилого дома
Мусор в коридоре жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© Getty Images / krblokhin
Мусор в коридоре жилого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За оставленный в подъезде мусор грозит немалый штраф, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Штраф составит 2-3 тысячи рублей. При повторном правонарушении в течение года — 3-5 тысяч.

Если сосед все время оставляет мусор в подъезде, сначала можно просто попробовать с ним поговорить. Если уговоры не возымели эффекта, то следующий шаг — обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они могут сделать объявление или провести беседу с нарушителем.

"В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное - приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно", — отметил Бондарь.
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ОбществоЖКХРоссияДмитрий БондарьТСЖФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МусорПодъезды
 
 
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