https://ria.ru/20250609/musor-2021686144.html

Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде

Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде - РИА Новости, 09.06.2025

Россиян предостерегли от попыток оставлять мусор в подъезде

За оставленный в подъезде мусор грозит немалый штраф, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Нарушителей могут... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-09T02:17:00+03:00

2025-06-09T02:17:00+03:00

2025-06-09T10:13:00+03:00

общество

жкх

россия

дмитрий бондарь

тсж

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мусор

подъезды

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. За оставленный в подъезде мусор грозит немалый штраф, рассказал агентству "Прайм" общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 8.2. КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Штраф составит 2-3 тысячи рублей. При повторном правонарушении в течение года — 3-5 тысяч. Если сосед все время оставляет мусор в подъезде, сначала можно просто попробовать с ним поговорить. Если уговоры не возымели эффекта, то следующий шаг — обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Они могут сделать объявление или провести беседу с нарушителем."В крайнем случае можно подать заявление в полицию или Роспотребнадзор. Главное - приложить доказательства: фото или видео, где видно, что мусор стоит постоянно", — отметил Бондарь.

https://ria.ru/20250502/shtraf-2014637002.html

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общество, жкх, россия, дмитрий бондарь, тсж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мусор, подъезды